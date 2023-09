Usa, moglie di Biden positiva al Covid. Il presidente no

(Adnkronos) –

Joe Biden resta negativo al Covid e non ha sintomi. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, precisando che il presidente americano sarà sottoposto a un nuovo test domani, prima di partire per il G20 in India. Biden è già risultato negativo al Covid lunedì sera e ieri, dopo che la moglie Jill era risultata positiva al Coronavirus, lamentando solo lievi sintomi.

