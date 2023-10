Usa, speaker McCarthy destituito dalla Camera: non era mai successo

(Adnkronos) –

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con 216 voti a favore e 210 contrari la mozione di sfiducia contro Kevin McCarthy, lo speaker della Camera, che viene così destituito dal suo incarico. E' la prima volta nella storia. Otto i repubblicani che hanno votato per mandare via McCarthy: Andy Biggs, Ken Buck, Tim Burchett, Eli Crane, Matt Gaetz (il deputato che ha presentato la mozione) Bob Good, Nancy Mace e Matt Rosendale. Il deputato repubblicano della North Carolina, Patrick McHenry, sarà lo speaker ad interim della Camera. McHenry ha nei suoi poteri unicamente quello di sospendere i lavori della Camera, di aggiornarli e di riconoscere le candidature per il ruolo di speaker. McCarthy è "una creatura della palude", "è salito al potere raccogliendo il denaro di interessi speciali e ridistribuendo quel denaro in cambio di favori", ha detto Gaetz, il deputato trumpiano che ha presentato la mozione di sfiducia nei confronti dello speaker. "Dovremmo eleggere uno speaker migliore", ha detto. —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata