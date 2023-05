Usa, studente spara e uccide compagno di fronte alla scuola

(Adnkronos) – A un anno dalla strage di Uvalde, ancora una sparatoria in una scuola americana. A Pittsburgh, uno studente ha sparato e ucciso un compagno di fronte a una scuola, la Oliver Citywide Academy. Il ragazzo che ha aperto il fuoco è poi fuggito a piedi, ma è stato preso. Lo studente ucciso era minorenne, come l'aggressore, ma non è stata fornita ancora la loro età esatta. La sparatoria è avvenuta verso le 7.30 prima dell'inizio delle lezioni e non vi sarebbero feriti, anche perché molti studenti ancora non erano arrivati a scuola. Lo scorso anno, in una scuola elementare della cittadina del Texas, un 18enne uccise 19 studenti e due insegnanti, prima di essere ucciso dalla polizia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

