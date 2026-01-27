USR Lazio concorso docenti: prova pratica il 16 febbraio e orale il 17 marzo a Frascati, ecco cosa sapere

L’Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha pubblicato l’avviso di convocazione per prova pratica e prova orale del concorso docenti relativo alla classe di concorso A037 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica). La comunicazione riguarda i candidati con regione di destinazione Lazio che hanno raggiunto il punteggio minimo utile per l’ammissione alla fase orale, nell’ambito della procedura per titoli ed esami prevista dal D.M. 205/2023 e dal D.D.G. 2939/2025. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Convocazione A037 nel Lazio: date ufficiali, sede e calendario

Nel calendario indicato dall’USR Lazio, la prova pratica è fissata al 16 febbraio 2026, mentre le prove orali si terranno il 17 marzo 2026. La sede è l’ITT “Enrico Fermi”, in via Cesare Minardi 15-17-19, Frascati (Roma).

Un dettaglio operativo importante: per la definizione del calendario è stata estratta la lettera “R”.

Dove trovare la convocazione: email, spam e piattaforma concorsi

L'avviso è chiaro anche su un punto che, ogni anno, genera disguidi: i candidati devono controllare con regolarità la casella di posta ordinaria indicata in domanda, inclusa la cartella spam. Le convocazioni sono disponibili anche sulla Piattaforma concorsi, dentro l'area personale: si entra nella sezione "Graduatorie" e si scarica la cartella zip nella sezione "Allegati". L'USR precisa che le convocazioni sono reperibili solo con queste modalità e che l'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Documenti richiesti e rischio esclusione: puntualità e identificazione

Per tutte le fasi, i candidati devono presentarsi con documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità. Gli stessi documenti servono sia per l’estrazione della traccia della lezione simulata sia per lo svolgimento delle prove.

L'indicazione più netta, in stile "avviso pubblico", riguarda le assenze: la mancata presentazione nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, anche in caso di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Lezione simulata: traccia estratta 24 ore prima e possibilità di delega

La traccia per la lezione simulata viene estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato. Se il candidato non è presente all’ora prevista, la commissione procede comunque al sorteggio e comunica la traccia via email.

Per ridurre il carico organizzativo, l’USR raccomanda la presenza all’atto dell’estrazione; in alternativa è possibile delegare una persona di fiducia con atto firmato e documenti di identità e codici fiscali validi, sia del delegante sia del delegato.

Prova pratica A037: durata, materiali ammessi e cosa portare

Le istruzioni operative chiariscono l’assetto della prova pratica: durata 8 ore, sessione unica per tutti i candidati. L’identificazione avviene tramite documento valido. La commissione predispone tre tracce e, il giorno della prova, viene sorteggiata la busta con la traccia ufficiale.

Non è consentito lasciare l’istituto prima che siano trascorse quattro ore dall’inizio della prova.

Niente pc: strumenti “tradizionali” e testi consultabili

Un passaggio che interessa chi si prepara con software e tavole digitali: la prova non prevede l’uso del computer. Si lavora esclusivamente su fogli forniti dalla commissione; tutto il materiale utile deve essere portato dal candidato.

Fra gli strumenti indicati: penna, matita, gomma, riga, goniometro, scalimetro, compasso, squadre da 30° e 45°, calcolatrice scientifica non grafica e non programmabile. Sono citati anche manuali tecnici (architetto, geometra, ingegnere) e le NTC 2018, che saranno verificate dalla commissione; non sono ammessi prontuari.

Il messaggio è semplice: la riuscita passa anche da una preparazione logistica accurata, perché il materiale non può essere fornito dalla commissione.

Titoli non autocertificabili: cosa consegnare il giorno dell’orale

Nel giorno della prova orale i candidati devono presentare solo i titoli non documentabili con autocertificazione. In caso contrario non sarà riconosciuto alcun punteggio per titoli non autocertificabili. Inoltre sono valutabili esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda e conseguiti entro la scadenza prevista.

L’avviso richiama anche esempi di titoli che non vanno presentati perché già autocertificabili (abilitazioni specifiche, titoli di specializzazione, titoli di studio, titoli di servizio).

Contatti e aggiornamenti: dove monitorare

Per comunicazioni rivolte alla commissione è indicato l’indirizzo email dell’istituto sede di prova: rmtf180009@istruzione.it.

L’USR raccomanda di monitorare con regolarità i canali istituzionali, compreso il sito dell’USR Lazio e il portale inPA, per eventuali aggiornamenti.