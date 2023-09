Ustica, Mantovano: “Se Amato ha elementi concreti li metta a disposizione”

(Adnkronos) – "Se il presidente Amato ha qualcosa di più di personali deduzioni, come dice nell'intervista, se ha degli elementi concreti li metta a disposizione e certamente ci sarà seguito da parte dell'autorità giudiziaria e dal governo". Lo ha detto Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, intervistato sul palco di Digithon a Bisceglie dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, commentando l'intervista di Amato di oggi su Ustica. "Quello che ha detto oggi il presidente Amato non è una novità per lui lo ha detto in anni passati come anche il presidente Cossiga. Che ha però un limite: tutte le indagini e i processi hanno raggiunto altre conclusioni". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

