Vacanze rovinate, la maxi truffa ha fatto una strage: stai attento a dove prenoti | Paghi il doppio e non te ne accorgi

Addio vacanze e addio soldi, una maxi truffa che ha colpito migliaia di italiani

Siamo nel pieno dell’estate e migliaia di italiani stanno già pensando alle loro ferie, che arriveranno presto. I più amano andare al mare, durante questa stagione: in spiaggia anche i giorni più torridi diventano più sopportabili, grazie ai bagni nell’acqua fresca e al divertimento che nn manca mai.

Molte persone, però, proprio in queste ore stanno scoprendo di essere state vittime di una truffa tremenda. Con l’ultimo raggiro inventato dai malintenzionati, infatti, il livello di bravura e di specializzazione è così alto che anche i più furbi e i più giovani ci cascano.

Quella di cui vi parliamo oggi ha colpito i clienti del noto sito booking.com e consiste in un messaggio, che arriva al cliente e che sembra essere stato inviato dalla struttura in cui ha prenotato, nel quale di fatto si chiede un pagamento. In pochi secondi la truffa è compiuta: come funziona.

Un messaggio e tutto è compiuto

A chi viene truffato, viene inviato un messaggio sull’app di Booking che sembra essere stato inviato dalla struttura nel quale ha prenotato le vacanze estive. La prima parte del messaggio è in inglese e consiste in un invito a confermare la prenotazione appena eseguita, procedura da seguire su un portale esterno a quello solito mediante un pagamento. “Good afternoon, guest. Thank you for your reservation You need to confirm your reservation. Please update your contact information via the personalized link.- Copy and open it here or in another browser“. Dopo il messaggio c’è un link e, pena la cancellazione della prenotazione, il cliente viene invitato a cliccarci sopra.

Sempre in inglese, il messaggio continua e chiede insistentemente di cliccare su quel link. A quel punto, se si cade nella trappola, senza rendersene neanche conto si inoltra un pagamento esattamente della medesima cifra che si è versata per la prenotazione delle ferie solo che, a riceverla, non sarà la struttura ma il truffatore.

Non si ottiene il rimborso

Quando ci si accorge di aver inoltrato un secondo pagamento e si capisce di essere stati truffati, in molti casi anche se si blocca subito la carta non è detto che si riesca a fermare la transazione.

Questo accade poiché la piattaforma usata dai truffatori per ricevere il pagamento è paradossalmente ritenuta affidabile, in quando rispetta le condizioni di sicurezza previste dalle banche mediante l’autenticazione a due fattori. L’unico modo per non cadere nella trappola, quindi, è di stare molto attenti.