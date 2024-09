‘Vale solo per gli over 65’: fai domanda per il nuovo bonus | Arrivare a fine mese sarà una passeggiata

Finalmente c’è un nuovo bonus in arrivo. Sarà erogato nei prossimi mesi dallo Stato italiano. Scopri qual è e se anche tu puoi riceverlo.

A quanto pare la nuova agevolazione economica prevista dal Governo, sarà destinata alla fascia della popolazione italiana più anziana, ma non solo. Ecco quali sono i requisiti da possedere per riuscire a diventare titolari del nuovo Bonus.

Sono tutti già in fila per fare richiesta e approfittare della nuova agevolazione del governo: ecco a quanto ammonterà il bonus nel 2024.

Bonus, la nuova misura economica dello Stato destinata a una specifica fascia della popolazione italiana

Nei prossimi mesi una parte della popolazione italiana potrà usufruire di un particolare bonus statale. Si tratta di un’indennità molto attesa ed erogata già da qualche anno a questa parte. Il contributo, rinnovato anche per l’anno in corso, permetterà di alleggerire le spese per gli acquisti alimentari, le utenze domestiche ed anche per le esigenze sanitarie. Inoltre, permetterà anche di usufruire di alcuni sconti e di vantaggi in esercizi commerciali convenzionati.

Stiamo parlando della Carta acquisti, di cui parecchi contribuenti italiani hanno già beneficiato negli anni scorsi. Il bonus darà diritto a un importo pari a 40 euro al mese. Vediamo quali sono i requisiti anagrafici e di reddito per poter fare richiesta dell’agevolazione nel 2024 e come presentare la domanda.

Requisiti per la Carta Acquisti 2024

La Carta Acquisti potrà essere richiesta dai cittadini che presentano i seguenti requisiti reddituali, famigliari e d’età:

Le famiglie con figli minori di anni 3, e con ’indicatore ISEE pari a euro 8.052,75 massimo I cittadini tra i 65 e i 70 anni, con una dichiarazione ISEE massima pari a 8.052,75 euro I cittadini di età superiore agli anni 70, con un valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 8.052,75 e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a 10.737 euro.



Per presentare la domanda, utile a ricevere il bonus, bisognerà compilare l’apposito modulo, che si trova sui sito web ufficiali delle Poste italiane, del Ministero del Lavoro e dell’Inps. Il modulo è differenziato per tipologia di destinatario e andrà consegnato in originale, unitamente ad una una fotocopia del documento di identità del richiedente e all’attestazione ISEE valida, o all’attestazione provvisoria rilasciata dal CAF. Nel caso in cui la domanda venisse fatta da un delegato, sarà necessario anche aggiungere l’originale e una fotocopia del documento di identità dell’eventuale persona delegata. I cittadini già titolari della Carta Acquisti negli anni precedenti, che continuano a rientrare nei requisiti previsti, non dovranno presentare alcuna nuova richiesta.