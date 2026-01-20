Valentino Garavani morto a Roma a 93 anni: camera ardente in Piazza Mignanelli, funerali a Santa Maria degli Angeli

Roma saluta uno dei suoi nomi più riconoscibili nel mondo. Valentino Clemente Ludovico Garavani è morto lunedì 19 gennaio 2026, nella sua casa nella Capitale, all’età di 93 anni. L’annuncio è arrivato con una nota della Fondazione Valentino Garavani e di Giancarlo Giammetti, cofondatore della maison e compagno di una vita condivisa, privata e professionale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Valentino Garavani morto a Roma: l’annuncio della Fondazione e il commiato pubblico

Il commiato si svolgerà nel cuore simbolico della sua storia romana. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. Il funerale è previsto venerdì 23 gennaio alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Valentino Garavani e Roma: un legame diventato identità culturale

La notizia ha un peso che supera il perimetro dello spettacolo e del costume: Valentino è stato un attore della reputazione italiana nel mondo, e Roma è stata la sua scena naturale. La città ha ospitato atelier, sfilate, appuntamenti mondani e una trama di relazioni che, per decenni, ha unito diplomazia, cultura, cinema e grandi eventi. Non si tratta solo di “moda”, ma di un pezzo di immaginario collettivo costruito con disciplina artigianale e senso della misura, qualità che hanno reso riconoscibile un’idea di eleganza italiana oltre le stagioni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Valentino Garavani, la biografia pubblica: da Voghera alle passerelle internazionali

Nato a Voghera l’11 maggio 1932, Valentino si formò in parte fuori dall’Italia, rafforzando un linguaggio capace di dialogare con l’haute couture internazionale e, allo stesso tempo, di restare fedele a una grammatica di linee, tessuti e dettagli immediatamente identificabili. Il marchio “Valentino” divenne presto un riferimento per celebrity, case reali e first ladies, alimentando il soft power italiano in epoche in cui l’immagine del Paese passava anche dal saper fare e dal saper creare.

Il sodalizio con Giancarlo Giammetti: impresa, metodo, visione

Nel racconto della sua carriera, accanto al talento creativo si impone la dimensione organizzativa. Il rapporto con Giancarlo Giammetti non fu soltanto affettivo: fu una macchina di precisione in cui visione e gestione hanno marciato insieme, sostenendo una crescita globale e trasformando un nome in istituzione. La Fondazione, che oggi comunica il lutto e accompagna l’ultimo saluto, è anche un segnale politico-culturale: preservare memoria, archivi, progetti sociali e iniziative artistiche collegate a un’eredità che appartiene anche alla città.

Dopo il ritiro: presenza discreta, lavori speciali, appuntamenti con l’arte

Pur avendo lasciato la guida creativa da anni, Valentino non ha mai reciso il filo con la creazione. Le cronache ricordano la sua capacità di tornare al disegno per occasioni selezionate e progetti culturali, come costumi e collaborazioni con il mondo dello spettacolo. In questo senso la sua figura è rimasta “presente” anche quando la moda aveva cambiato ritmo, linguaggi, piattaforme. Il suo era un modo diverso di stare nello spazio pubblico: meno dichiarazioni, più gesti, più oggetti reali da far parlare.

Reazioni e significato istituzionale: lutto, tributi, immagine del Paese

Nelle ore successive all’annuncio si sono moltiplicate le reazioni da parte di istituzioni e mondo culturale, oltre ai messaggi del settore moda e dello spettacolo. La scomparsa di Valentino, per Roma e per l’Italia, richiama un tema spesso trascurato: quanto l’industria creativa incida su reputazione, turismo di fascia alta, relazioni internazionali e attrattività economica. La città che ospiterà camera ardente e funerali non rende omaggio soltanto a uno stilista, ma a un capitolo di identità nazionale che ha avuto ricadute concrete, anche in termini di lavoro, filiere, formazione e immagine.