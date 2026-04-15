Valle del Sacco, flash mob ad Anagni: 21 anni e bonifiche ferme allo 0,2%

Questa mattina la valle del fiume Sacco è tornata al centro della protesta con un flash mob molto partecipato davanti all’ex stabilimento Winchester di Anagni, in uno dei punti più delicati di un territorio che da anni convive con veleni industriali, scarichi abusivi, rifiuti interrati e allarmi sanitari. A far salire ancora la tensione sono stati gli sversamenti segnalati negli ultimi giorni e la paura che, accanto all’emergenza mai risolta, possa aprirsi una nuova stagione produttiva legata all’industria bellica.

Bonifica del fiume Sacco, i ritardi che pesano su cittadini e territorio

Il cuore della mobilitazione è tutto nei numeri. In oltre vent’anni, nel sito d’interesse nazionale del bacino del Sacco è stato bonificato appena lo 0,2% di suoli e falde su 7.235 ettari complessivi. Ancora più netto il dato sulle caratterizzazioni ambientali, ferme al 9,8% dell’area, cioè a quella fase tecnica che serve a capire fino in fondo dove siano gli inquinanti, con quale intensità e quali interventi servano davvero. Il punto è che senza questa base ogni promessa di risanamento resta sospesa, mentre i residenti continuano a vivere dentro una delle ferite ambientali più note del Lazio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ex Winchester di Anagni, la riconversione che accende il confronto

Davanti ai cancelli dell’ex impianto sono comparsi cartelli di denuncia, bandiere della pace e pale eoliche di cartone. Un messaggio chiaro: per molti, pensare a una riconversione del sito verso la produzione di nitro gelatina per polveri di lancio significa aggiungere nuovi timori in una valle già piegata da una lunga storia di contaminazione. L’area è legata da oltre un secolo alla presenza di attività belliche e oggi il progetto di ampliamento con undici nuovi capannoni su circa 35 ettari, vicino alla macchia di Anagni, viene letto da chi protesta come un passaggio ad alto impatto, sia per il profilo chimico sia per quello legato alla sicurezza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Fondi, sversamenti e patto civico: perché la protesta non si fermerà

La giornata di mobilitazione non si è fermata ad Anagni. Nel pomeriggio è prevista a Colleferro un’assemblea pubblica con la firma di un Patto di comunità, segnale di una pressione che punta a riaprire un confronto stabile fra Comuni, Provincia, Regione e cittadini. Sul tavolo ci sono domande pesanti: che fine abbiano fatto i 53,6 milioni stanziati per la bonifica, come siano stati utilizzati i fondi aggiuntivi arrivati negli anni successivi, e perché il risanamento non abbia ancora cambiato il volto reale della valle. Intanto resta alta l’attenzione sulla sospetta morìa di pesci e sugli episodi più recenti lungo il corso d’acqua. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La storia del SIN Sacco e le cause ancora aperte

La valle del Sacco non porta addosso soltanto l’eredità dell’industria chimica e manifatturiera. Porta anche una vicenda lunga, fatta di emergenze, riclassificazioni, ricorsi e processi. Dal 2005, quando l’area venne investita da uno scandalo ambientale di enorme portata, il territorio è rimasto incastrato in un percorso lento e incompleto. I procedimenti giudiziari aperti sono quattro e raccontano un quadro stratificato: dal filone Caffaro a quello Marangoni, fino alle polveri nere di Anagni e alle schiume chimiche finite nel fiume. Nel frattempo i dati sanitari continuano a pesare come un macigno su una valle che chiede da anni una risposta netta.

La protesta di oggi, dunque, non nasce soltanto contro un progetto o contro un episodio recente. Nasce da un logoramento profondo. In questa parte del Lazio il tema non è più solo ambientale: riguarda salute, lavoro, fiducia nelle istituzioni e diritto a sapere quando un territorio smetterà di convivere con l’attesa. Per questo il flash mob davanti all’ex Winchester non è stato soltanto una manifestazione simbolica. È apparso come un avviso politico e civile: il Sacco non accetta più rinvii.