Tre cuccioli di pochi mesi, rinchiusi in un'abitazione vuota e lasciati senza cibo né acqua. È lo scenario che si sono trovati davanti i Carabinieri a Vallinfreda, piccolo comune della Città Metropolitana di Roma, dopo una segnalazione arrivata al 112. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti, allarmati dai guaiti insistenti che provenivano da un'abitazione apparentemente disabitata da giorni.

Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato l’immobile in condizioni di chiusura, senza alcun segno di attività recente. Ma il suono proveniente dall’interno non lasciava spazio a dubbi: c’era vita, ed era in pericolo.

I cuccioli senza microchip rinchiusi tra sporco e incuria

Con l'ausilio di una finestra lasciata socchiusa, i Carabinieri sono riusciti ad accedere all'appartamento. All'interno, in un ambiente igienicamente compromesso, erano presenti tre cuccioli in evidente stato di denutrizione. Nessuna ciotola d'acqua, nessun cibo, nessuna traccia recente di qualcuno che si fosse preso cura di loro.

L'intervento dei militari si è concluso con l'immediata attivazione del servizio veterinario dell'ASL Roma 5. Una volta sul posto, il personale sanitario ha confermato il grave stato di sofferenza in cui versavano gli animali. I cani erano sprovvisti di microchip, il che ha reso più complesso il tracciamento della loro proprietà. Tuttavia, le verifiche svolte hanno portato all'identificazione della persona responsabile dell'immobile: un'affittuaria risultata da tempo irreperibile.

La denuncia per abbandono e il sequestro dei cuccioli

Su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli, i cuccioli sono stati immediatamente sequestrati e trasferiti presso una struttura convenzionata. Qui riceveranno le necessarie cure veterinarie, con l'obiettivo di ristabilire condizioni di salute ottimali e, successivamente, individuare per loro una nuova sistemazione attraverso l'adozione.

La donna risultata responsabile dell’abitazione è stata denunciata a piede libero. Le accuse mosse nei suoi confronti sono gravi: maltrattamento e abbandono di animali, reati che il codice penale prevede con pene fino a un anno di reclusione e sanzioni economiche. È bene ricordare, come da prassi, che la persona è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva. Cagnolini salvati dai Carabinieri

Un caso emblematico che riapre il dibattito sul benessere animale

L’intervento a Vallinfreda mette nuovamente al centro dell’attenzione la questione del maltrattamento animale, in particolare nei contesti rurali e semi-isolati, dove l’occhio delle autorità spesso arriva solo su segnalazione. In questo caso, la prontezza dei cittadini nel contattare i Carabinieri ha permesso di salvare tre vite, ma la domanda resta: quanti casi simili restano invisibili?

Il tema della tracciabilità, legato alla mancanza di microchip, è un ulteriore nodo da sciogliere. Nonostante l’obbligo previsto dalla normativa nazionale, l’assenza di identificazione rimane un problema diffuso, che ostacola i controlli e favorisce comportamenti irresponsabili.

Un appello all’adozione consapevole

I cuccioli ora si trovano al sicuro, ma resta da definire il loro futuro. Le autorità stanno lavorando in sinergia con le strutture convenzionate per avviare il percorso di affidamento. Chi desiderasse candidarsi per l’adozione dovrà necessariamente superare un colloquio di pre-affido, così da assicurare ai piccoli una sistemazione stabile e rispettosa.

Il caso di Vallinfreda si conclude, fortunatamente, con un salvataggio. Ma richiama tutti — istituzioni, cittadini, associazioni — a un impegno continuo nel contrastare l’abbandono e a costruire una cultura del rispetto nei confronti degli animali. Perché la loro voce, spesso flebile, ha bisogno della nostra per essere ascoltata.

