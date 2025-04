Un cammino costruito con pazienza, fatica e visione

Certe vittorie non sono solo numeri sul tabellino o medaglie appuntate sulla maglia. Sono il riflesso di una comunità, il simbolo di un’identità che si riafferma dopo anni di attesa. Valmontone 1921 torna in Serie D dopo trentadue stagioni vissute tra speranze accese e sogni rimandati. Il traguardo, arrivato con due giornate d’anticipo, racconta molto più di un campionato vinto: parla di coerenza progettuale, di sacrificio quotidiano, di quella “leva calcistica” che De Gregori descriveva con le parole “coraggio, altruismo e fantasia”.

E proprio questi elementi hanno definito il gruppo costruito dal tecnico Guglielmo Stendardo, ex difensore di Lazio e Juventus, oggi mente lucida e guida solida di una squadra che ha saputo diventare famiglia.

Il fattore Stendardo: dalla Serie A all’Eccellenza, un’idea chiara di calcio

Chi ha seguito da vicino il Girone A del campionato di Eccellenza lo sa: il Valmontone non ha semplicemente vinto, ha dominato. Lo ha fatto con un’identità tattica precisa, con un pressing alto e organizzato, un possesso palla ragionato e un equilibrio difensivo che ha lasciato poco agli avversari. L’impronta di Stendardo si è vista fin dall’inizio: gioco corale, squadra corta e un gruppo che ha messo l’“io” al servizio del “noi”.

Ma non si tratta solo di moduli e schemi. Il vero valore aggiunto è stata la capacità dell’allenatore di trasmettere ai suoi ragazzi una mentalità vincente, quella che tiene alta la concentrazione anche quando il vantaggio in classifica potrebbe far abbassare la guardia. La promozione non è arrivata per caso: è stata il frutto di un lavoro strutturato, fatto di dettagli curati e di rapporti umani solidi. Guglielmo Stendardo, tecnico del Valmontone 1921

Una città che ritrova sé stessa nella sua squadra

Il calcio, soprattutto a questi livelli, è spesso il termometro emotivo di un territorio. E Valmontone, che ha sempre custodito con orgoglio la storia del suo club, vive oggi una nuova primavera sportiva. Le parole del sindaco Veronica Bernabei vanno oltre la diplomazia istituzionale: “Una grandissima soddisfazione per tutta Valmontone. Un risultato che ci rende orgogliosi”. Non è retorica, è una dichiarazione che contiene un legame profondo tra il campo e la città, tra chi indossa la maglia e chi, ogni domenica, spinge quella maglia dagli spalti.

Il presidente Manolo Bucci, il direttore sportivo, lo staff tecnico, i fisioterapisti, gli allenatori delle giovanili: nessuno è escluso dalla festa. Perché in realtà, dietro a ogni allenamento, a ogni trasferta, c’è un pezzo di comunità che si muove. Lo ha ribadito anche Aurelio Sarnino, consigliere delegato allo Sport: “Un traguardo meritato, frutto di lavoro vero, passione e rispetto per questa maglia”.

Il valore della promozione in un calcio che cambia

Oggi la Serie D è un campionato complesso, ambizioso, un laboratorio per giovani talenti ma anche un contesto che premia le società strutturate. E Valmontone arriva preparata. Il percorso fatto negli ultimi anni – dentro e fuori dal campo – dimostra che la promozione non è il punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. In un’epoca in cui molte realtà dilettantistiche arrancano tra bilanci precari e dirigenti improvvisati, Valmontone ha scelto una strada diversa: pianificazione, investimenti misurati, legame con il territorio e un settore giovanile che comincia a dare frutti.

Le ambizioni future non spaventano. Anzi, alimentano una fame che questa squadra ha sempre mostrato: sul campo, nelle partite chiuse al 95°, nelle rimonte impossibili e nei lunedì di scarico sotto la pioggia.

Una pagina che si apre: il calcio come collante sociale

C’è qualcosa di più profondo in questa promozione. È la dimostrazione che anche nel calcio di provincia si può vincere con stile, si può crescere rispettando i valori, si può costruire una squadra che sia specchio della propria gente. Non servono grandi nomi o budget da capogiro. Servono idee, coerenza e passione. E magari anche un pizzico di poesia.

Perché sì, alla fine, un giocatore lo vedi davvero da come entra in campo. Ma una squadra – quella vera – la riconosci da come riesce a portarti con sé. E Valmontone, quest’anno, ci è riuscita.

Foto di repertorio, a cura di Roberto Benedetti

© Riproduzione riservata