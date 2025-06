Valmontone, a lezione di futuro: al via il corso di competenze digitali per i giovani

Grazie alla visione di Chiara Ruggeri, fondatrice di The Lighthouse, e Riccardo Binaco, esperto di comunicazione e fondatore di Digital Web Italia , nasce un percorso estivo innovativo, che unisce lezioni interattive, utilizzo pratico di software avanzati e metodologie didattiche basate sul learning-by-doing. Il corso è pensato per trasformare i ragazzi da consumatori passivi in creatori digitali consapevoli, preparandoli alle sfide di un futuro sempre più tecnologico.

Competenze digitali

In un mondo sempre più digitale, educare i giovani a comprendere e dominare le tecnologie diventa fondamentale. È da questa convinzione che nasce l’iniziativa “COMPETENZE DIGITALI: OLTRE LO SMARTPHONE“, il primo corso estivo specificamente progettato per ragazzi tra i 10 e i 13 anni.

Questo progetto prende vita dalla collaborazione tra due realtà consolidate del territorio: The Lighthouse, scuola di formazione fondata da Chiara Ruggeri, e Digital Web Italia, agenzia specializzata nella comunicazione digitale, diretta da Riccardo Binaco. Insieme hanno sviluppato un programma didattico orientato alla creatività e alla crescita. L'obiettivo è superare il semplice utilizzo passivo degli strumenti digitali, aprendo nuove prospettive di consapevolezza e competenza.

"L'obiettivo è dotare i nostri ragazzi delle competenze fondamentali per affrontare con sicurezza il futuro", spiega Chiara Ruggeri. "In un contesto in cui la tecnologia è centrale sia nella vita quotidiana che nel lavoro, saper utilizzare efficacemente strumenti digitali avanzati è essenziale. Questo corso vuole sviluppare abilità pratiche, promuovere il pensiero critico e favorire un uso equilibrato e consapevole delle risorse digitali."

Riccardo Binaco aggiunge: "Osservare i ragazzi semplicemente immersi nei loro smartphone non basta più. La sfida che vogliamo cogliere è guidarli alla scoperta di ciò che si cela dietro gli schermi, insegnando loro a programmare, creare contenuti digitali e comunicare efficacemente. Intendiamo trasformare la loro naturale curiosità in autentica competenza."

Il corso si svolgerà dal 17 giugno al 5 luglio presso gli spazi moderni e accoglienti di The Lighthouse a Valmontone. È articolato in 20 ore di lezioni pratiche e interattive, progettate per coinvolgere attivamente i ragazzi attraverso software fondamentali per il loro futuro accademico e professionale:

Programmi di videoscrittura: per imparare a creare documenti professionali ben impaginati e completi.

per imparare a creare documenti professionali ben impaginati e completi. Fogli di calcolo: per gestire dati, creare grafici ed esplorare le basi dei fogli di calcolo.

per gestire dati, creare grafici ed esplorare le basi dei fogli di calcolo. Canva: per sviluppare la creatività producendo presentazioni grafiche di grande impatto visivo.

per sviluppare la creatività producendo presentazioni grafiche di grande impatto visivo. Programmazione con Scratch: per avvicinare i partecipanti al coding e al pensiero computazionale in modo divertente e intuitivo.

Sarà un’esperienza educativa stimolante, che combina divertimento e apprendimento attivo, preparando i partecipanti a risolvere problemi concreti e a sviluppare spirito collaborativo.

Per garantire l'alta qualità della formazione e l'attenzione personalizzata, il corso è a numero chiuso, con soli 15 posti disponibili.

Le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la segreteria di The Lighthouse a Valmontone al 3923120324.

