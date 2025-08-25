Valmontone, anziano e vedovo da pochi mesi, in famiglia vogliono mandarlo in RSA ma lui non ci sta

Costantino è gravato da una complessa situazione clinica e da un difficile contesto familiare. È un ex maresciallo dell’Aeronautica Militare, oggi settantaseienne, che ha deciso di rivolgersi al Giudice Tutelare per ottenere l’apertura di una misura di amministrazione di sostegno, ma con una precisa richiesta: restare a casa sua. La vicenda umana e giudiziaria ruota attorno a Costantino, affetto da patologie oncologiche, metaboliche, respiratorie e osteo-articolari, già riconosciuto invalido civile al 100%, ma perfettamente lucido, orientato, autonomo nella deambulazione (pur con cautela) e determinato a far valere il proprio diritto all’autodeterminazione.

Un contesto familiare difficile

Il contesto familiare è teso: da un lato, un figlio con il quale i rapporti si sono deteriorati, anche a causa di divergenze in merito alla gestione del patrimonio, alla convivenza e alla persona incaricata dell'assistenza domestica quotidiana; dall'altro, un anziano che rivendica il proprio spazio di libertà e la possibilità di decidere della propria quotidianità. È per questa ragione che, assistito dal proprio legale, Costantino ha presentato un ricorso dettagliato, in cui si chiede la nomina di un amministratore di sostegno imparziale e non appartenente al nucleo familiare. L'obiettivo non è rinunciare alla tutela, bensì garantirsi una protezione giuridica rispettosa della propria volontà, senza subire imposizioni né pressioni.

In particolare, Costantino si oppone fermamente all'idea – caldeggiata da alcuni familiari – di un trasferimento in una residenza assistita per anziani (RSA), ritenendo la permanenza nel proprio domicilio "un diritto irrinunciabile", in coerenza con i principi di dignità personale e autodeterminazione sanciti dalla Costituzione e dal diritto civile. Il ricorso è sorretto da una documentazione sanitaria articolata, tra cui spicca una recente valutazione geriatrica che attesta: "MMSE 30/30, ADL 5/6, IADL 5/5". In termini pratici, ciò significa che il soggetto è pienamente orientato, conserva un buon livello di autonomia funzionale e presenta difficoltà solo marginali, agevolmente colmabili con un adeguato sostegno domiciliare. Ma come si concilia il bisogno di tutela con il rifiuto della residenzialità forzata?

Il Dott. Gianluca Rossi, medico fiduciario di Costantino

Qual è la condizione attuale del paziente?

Il Sig. Costantino presenta un quadro clinico cronico, stabilizzato, compatibile con una permanenza a domicilio, purché supportata da un’assistenza organizzata. Non necessita di ricovero permanente. È lucido, collaborante e in grado di riferire i propri sintomi in modo coerente.

Ritiene appropriata una collocazione in RSA?

Non vi sono, allo stato, indicazioni sanitarie per un inserimento in struttura residenziale. La sua qualità di vita è garantita da un equilibrio domiciliare che funziona, con l’ausilio di una collaboratrice familiare quotidiana. Forzare un ricovero avrebbe, a mio avviso, più svantaggi che benefici, anche sotto il profilo psicologico.

Ed ecco Costantino che vuole restare a casa sua

Perché ha voluto l'amministrazione di sostegno?

Perché voglio continuare a vivere nella mia casa, con la mia libertà, ma con qualcuno che mi aiuti nelle carte, nelle bollette, nelle cose complicate. Non sono più giovane, ma so quello che voglio.

Cosa risponde a chi propone il suo trasferimento in RSA?

Non sono un pacco postale. Qui ho i miei libri, le mie abitudini, il mio silenzio. Non voglio finire in un posto dove comandano gli orari e mi trattano da incapace. Finché respiro, voglio decidere io.

L’avvocato Carlo Affinito che difende Costantino

Qual è l’obiettivo giuridico del ricorso?

Garantire al sig. Costantino una tutela che non sia invasiva, né sostitutiva della sua volontà. L’amministrazione di sostegno è uno strumento flessibile, pensato proprio per questi casi: persone ancora capaci, ma fragili, che necessitano di supporto mirato. Lungi dal volerlo deresponsabilizzare, si tratta di affiancarlo nella gestione degli atti più complessi, senza comprimerne la sfera personale.

Come valuta l’ipotesi di inserimento in struttura?

Sarebbe contraria alla legge e alla giurisprudenza più recente, che pone il domicilio del beneficiario come priorità, se compatibile con le condizioni di vita. In questo caso lo è. L’opposizione del mio assistito va rispettata, e il ricorso è calibrato proprio per realizzare un equilibrio tra tutela e autodeterminazione.

