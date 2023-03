Valmontone, cosa sono quei palloncini e i cuscini con la scritta “Nessun dorma”?

Che sta succedendo a Valmontone? Oggi la città si è svegliata, o meglio è stata invitata a farlo, da una serie di cuscini con su scritto lo slogan “Nessun dorma”. A cosa si riferiscono quei cuscini e qual è il significato della scritta “Nessun dorma”? I melomani hanno pensato all’arrivo di novità intorno al progetto della “Città della Musica”, un’idea che qualche anno fa si proponeva di realizzare nell’area di via della Pace che conduce verso il Parco e l’Outlet un impianto di grandi proporzioni con vocazione musicale.

Non sono pochi gli appassionati di lirica. Il belcanto, l’opera lirica, ha estimatori in tutto il mondo. Anzi, paradossalmente, i sostenitori stranieri sono più convinti degli stessi italiani del suo valore assoluto. E “Nessun Dorma” è una delle più celebri e popolari romanze della storia dell’Opera lirica. Rappresenta il momento più alto della Turandot di Giacomo Puccini, quella in cui ad un certo punto il tenore canta: “Dilegua, o notte… Tramontate, stelle…All’alba vincerò…Vincerò…Vincerò….”

Ma torniamo a Valmontone. A cosa si riferiva allora la scritta sui cuscini e la presenza dei palloncini arancioni? Il passaggio di una vela pubblicitaria tra le vie della città e un megafono da cui risuonava il popolare componimento ci racconta che è il modo scelto dalla lista “Attiva Valmontone”, per ufficializzare la sua partecipazione alle prossime amministrative. Prepariamoci a una campagna elettorale a suono di musica.

