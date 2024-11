Valmontone, da martedì 5 novembre chiuso il casello autostradale: tutte le info

I lavori di risanamento acustico sulla A1 Milano-Napoli continuano a interessare il tratto autostradale nella zona di Valmontone, a sud di Roma. Per consentire l’installazione di nuove barriere antirumore, che dovrebbero migliorare la vivibilità delle aree circostanti, il casello autostradale di Valmontone sarà chiuso temporaneamente. La misura riguarda gli automobilisti in arrivo da Firenze e Roma, per i quali sarà quindi necessario scegliere percorsi alternativi per raggiungere le destinazioni previste.

La chiusura sarà suddivisa in tre intervalli distinti:

Martedì 5 e mercoledì 6 novembre : la stazione di Valmontone sarà inaccessibile in uscita dalle 22:00 alle 5:00 del mattino seguente.

: la stazione di Valmontone sarà inaccessibile in uscita dalle 22:00 alle 5:00 del mattino seguente. Venerdì 8 novembre: il casello resterà chiuso dalle 22:00 fino alle 5:00 di sabato 9 novembre.

Queste chiusure sono necessarie per completare l’installazione delle barriere antirumore che fanno parte di un progetto di lunga durata, avviato per rispondere alle esigenze di risanamento acustico dell’area urbana di Valmontone, migliorando così la qualità della vita per i residenti nelle vicinanze dell’autostrada. Le nuove barriere dovrebbero ridurre sensibilmente l’inquinamento acustico, un problema comune nelle aree circostanti le arterie autostradali.

I consigli di viabilità

Per chi avesse bisogno di accedere all’autostrada o uscire nei pressi di Valmontone durante questi orari, la stazione di Colleferro rappresenta l’alternativa più vicina, situata al km 592+900. Da lì sarà possibile riprendere il proprio percorso, anche se è probabile che si verifichino rallentamenti e un aumento del traffico nei tratti limitrofi.

Questi lavori, che proseguono ormai da mesi, continuano a creare qualche disagio per chi è in transito lungo l’autostrada del Sole, ma la conclusione delle operazioni dovrebbe portare benefici tangibili per i residenti e migliorare l’ambiente acustico dell’area. Gli automobilisti sono invitati a considerare percorsi alternativi e a programmare in anticipo i propri spostamenti, tenendo conto degli orari di chiusura per evitare ritardi o code.