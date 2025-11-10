I Carabinieri della Stazione di Valmontone, nel corso di un servizio mirato al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno denunciato quattro donne – due italiane e due peruviane – gravemente indiziate di furto aggravato in concorso.

Valmontone, quattro donne denunciate per furto all’Outlet

Le indagate, di età compresa tra i 23 e i 33 anni, provenienti dal litorale romano e residenti in provincia di Milano, sono state individuate all’interno del Valmontone Outlet, dove avevano appena asportato diverse paia di occhiali di marca, per un valore complessivo di oltre 2.500 euro.

Blitz dei Carabinieri all’Outlet

I militari, immediatamente intervenuti sul posto, hanno bloccato le quattro donne all’interno di uno dei negozi dell’Outlet, sorprendendole mentre tentavano di uscire con alcuni occhiali nascosti nelle borse.

Il valore complessivo della merce rubata è stato stimato in circa 2.500 euro, ma gli accertamenti successivi hanno rivelato un quadro ben più ampio.

Grazie al sistema di videosorveglianza del centro commerciale e alla collaborazione con il personale di sicurezza, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’autovettura a noleggio utilizzata dalle quattro donne per gli spostamenti.

All'interno del veicolo, parcheggiato poco distante, sono state rinvenute numerose confezioni di profumi di marca, ancora sigillate, per un valore di circa 5.500 euro.

Furti tra Fiuggi, Frosinone e Valmontone

Le verifiche condotte dai militari hanno permesso di stabilire che i profumi rinvenuti non provenivano dall’Outlet di Valmontone, ma erano stati rubati poche ore prima in due diverse attività commerciali situate nei comuni di Frosinone e Fiuggi.

Gli accertamenti, condotti attraverso il confronto con le immagini delle telecamere di sorveglianza dei negozi colpiti, hanno confermato la presenza delle stesse quattro donne anche in quelle aree.

In totale, la refurtiva recuperata ammonta a circa 8.000 euro, tra occhiali e profumi di lusso.

Tutti gli articoli sono stati restituiti ai rispettivi titolari delle tre attività commerciali coinvolte, che hanno riconosciuto immediatamente i beni sottratti.

Furti seriali, denunciate quattro donne

Le quattro donne sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Velletri per furto aggravato in concorso.

Le quattro donne sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Velletri per furto aggravato in concorso.

L'indagine, coordinata dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione e controllo volto a contrastare i furti all'interno dei centri commerciali della zona, in stretta collaborazione con il personale addetto alla vigilanza privata.

L’azione congiunta tra le forze dell’ordine e la sicurezza dell’Outlet ha permesso di interrompere un’attività di furto seriale che, secondo quanto emerso, si estendeva su più province.

Gli inquirenti non escludono che il gruppo potesse essere coinvolto in altri episodi analoghi, oggetto di ulteriori verifiche.

Furti centri commerciali del Lazio

L’operazione di Valmontone conferma l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel monitorare i principali poli commerciali del territorio, dove negli ultimi mesi si è registrato un incremento dei reati contro il patrimonio.

Il dispositivo di prevenzione predisposto dalla Compagnia di Colleferro prevede controlli mirati e una costante presenza di pattuglie, specialmente nei fine settimana, quando il flusso di visitatori aumenta sensibilmente.

La collaborazione tra forze dell’ordine, amministrazioni locali e addetti alla sicurezza privata rappresenta un elemento chiave per garantire la tutela degli esercizi commerciali e la sicurezza dei cittadini.

Le quattro indagate

Le quattro donne, tutte già identificate e denunciate, restano al momento a piede libero, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Come previsto dalla normativa vigente, si precisa che, considerata l’attuale fase del procedimento, le indagate devono essere ritenute innocenti fino a eventuale condanna definitiva.