Valmontone, il semaforo della discordia: mangiasoldi o sicurezza stradale?

Veronica Bernabei, il sindaco di Valmontone, ha voluto mettere i puntini sulle 'i' riguardo al chiacchieratissimo semaforo posizionato accanto al casello autostradale, tra via Artena e Colle Belvedere. Tra verità distorte e voci di corridoio, il primo cittadino sente il bisogno di riportare l'attenzione su quello che lei definisce "la realtà dei fatti".

La risposta di Veronica Bernabei a chi protesta contro il semaforo

L'impianto semaforico in questione non è una novità; è stato installato per la prima volta nel 2010 e poi riattivato nel 2021 dopo le richieste insistenti degli abitanti della zona. Questi ultimi erano preoccupati dal numero elevato di incidenti stradali che si verificavano proprio in quell'incrocio movimentato. Il semaforo non solo è omologato dal Ministero ma viene pure sottoposto a revisioni annuali meticolose.

Misure pensate per tutelare gli automobilisti

L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione comunale è garantire la sicurezza degli automobilisti. In nessun modo si può accettare l’attraversamento col rosso in un punto tanto trafficato e a rischio. Per evitare di risultare troppo severi con gli utenti della strada, l’Amministrazione ha deciso di allungare a cinque secondi la durata del giallo (rispetto ai tre previsti), così da dare il tempo necessario agli automobilisti di fermarsi. Le multe scattano solo se si supera la linea bianca quando il rosso è già scattato.

Smentite le accuse di fare cassa con le multe

Nessuna sentenza ha mai messo in discussione la regolarità del semaforo e le eventuali sanzioni annullate sono state dovute a questioni amministrative marginali. Alcuni parlano di semaforo "mangiasoldi", ma i dati raccontano un'altra storia: con 25 mila passaggi medi giornalieri all'incrocio, le multe sono calate drasticamente da 120 nel 2021 a circa 30 attualmente.

Il ruolo del semaforo nella riduzione degli incidenti

L'aspetto spesso taciuto dai detrattori riguarda il notevole calo degli incidenti nell'area dal momento della sua riattivazione. Se un tempo gli scontri erano frequenti e talvolta anche gravi, oggi grazie al semaforo tutto ciò è praticamente scomparso. "La salute pubblica è una priorità", ribadisce il sindaco Bernabei. Il semaforo non è solo regolare; salva vite umane ed è questo che veramente conta per chi governa una città come Valmontone.

