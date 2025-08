Valmontone inaugura la “Madonna della Pace”: un simbolo di comunità e rinascita

Sabato 9 agosto 2025, alle ore 17:30, il Piazzale Prato della Madonna a Valmontone sarà teatro della cerimonia di inaugurazione della nuova Statua della Madonna della Pace, realizzata dall’Associazione Culturale SS. Salvatore, nell’ambito di un più ampio intervento di riqualificazione urbana promosso dall’Amministrazione Comunale. L’iniziativa testimonia il desiderio dell’Amministrazione e della cittadinanza di trasformare uno spazio pubblico in un crocevia di memoria, fede e bellezza.

Il progetto urbano e il volto della piazza Prato della Madonna

L’opera è parte integrante di un progetto di restyling della piazza, concepito per restituire alla comunità un luogo vibrante e significativo. Non si tratta solo di un intervento estetico, ma di un processo che intreccia la rigenerazione urbana con la valorizzazione del tessuto sociale: ogni elemento è pensato per restituire senso e identità agli spazi condivisi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Fede, memoria, futuro

A fare gli onori di casa saranno il presidente dell’Associazione SS. Salvatore, Arnaldo Mariani, e il sindaco Veronica Bernabei, principale sostenitrice del progetto fin dalla sua ideazione. La benedizione della statua sarà officiata da Don Antonio Galati, a segnare il momento sacrale che suggella la conclusione della cerimonia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il sindaco Bernabei ha descritto così il significato dell’opera: “Questa statua nasce da un gesto corale che tiene insieme fede, radicamento e desiderio di bellezza… restituire forma e senso a ciò che abitiamo significa anche restituire voce a ciò che ci tiene insieme”.

La cerimonia è aperta a tutta la comunità: un momento pensato per rinsaldare i legami sociali, rinnovare memorie condivise e alimentare speranze comuni. La piazza si trasforma per un pomeriggio in un luogo di partecipazione collettiva, simbolico e concreto.

Perché questa inaugurazione conta

Spazio urbano valorizzato: Piazzale Prato della Madonna diventa luogo connettivo tra passato e futuro.

Partecipazione attiva della comunità: il coinvolgimento dell’Associazione SS. Salvatore riflette una visione solidale e partecipativa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Simbolismo profondo: la Madonna della Pace incarna fede, speranza e identità civica, oltre a rappresentare un punto di riferimento visivo e culturale.

Intervento integrato nel Piano urbano: un tassello concreto in un più ampio disegno di rinnovamento urbano.

La Madonna della Pace è una rappresentazione mariana che incarna simbolicamente e spiritualmente il desiderio universale di pace, riconciliazione e armonia. A livello iconografico e devozionale, non è una delle raffigurazioni più antiche o codificate della Vergine Maria, come ad esempio la Madonna Addolorata o la Madonna del Carmine, ma ha assunto un significato molto profondo soprattutto nei contesti storici e sociali segnati da conflitti, divisioni o crisi.

Simbolo di riconciliazione e fine dei conflitti

Il titolo “Madonna della Pace” è spesso legato a contesti nei quali la comunità invoca la fine della guerra o la cessazione di tensioni, sia su scala mondiale che locale. Molte chiese dedicate a Lei sono nate dopo periodi bellici o in segno di ringraziamento per la protezione ricevuta.

Presenza rasserenante e protettiva

La Madonna della Pace è immaginata come figura materna che placa, che ascolta le suppliche di chi è in difficoltà, in particolare quelle delle famiglie colpite da lutti, dai disastri sociali o naturali. Il suo volto è spesso sereno, lo sguardo rivolto al popolo, le mani in segno di preghiera o accoglienza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nella tradizione italiana, specie nei piccoli centri come nel caso di Valmontone o nelle periferie urbane, una statua o un’immagine della Madonna della Pace rappresenta un punto di aggregazione civica: è il segno visibile della coesione sociale e della volontà di vivere relazioni più giuste e pacifiche. La sua collocazione in una piazza pubblica, come avviene a Valmontone, non è casuale: è un invito continuo alla cittadinanza a vivere la pace come pratica quotidiana.

Devozione mariana e valori cristiani

Sul piano religioso, la Madonna della Pace richiama uno dei tratti fondamentali della figura di Maria nella teologia cattolica: mediatrice di pace, madre del Principe della Pace (come viene chiamato Gesù nel libro di Isaia). Le invocazioni alla Madonna della Pace, in questo senso, non sono solo suppliche, ma anche scelte spirituali, affidamenti, percorsi di conversione interiore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata