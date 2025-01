Valmontone inaugura la stagione teatrale 2025: cultura e spettacolo nel segno della continuità

Un’occasione imperdibile a Valmontone per tutti gli appassionati di teatro e per coloro che desiderano avvicinarsi a questa forma d’arte

Venerdì 31 gennaio alle ore 18, nella suggestiva Stanza dell’Aria di Palazzo Doria-Pamphilj, si terrà la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2025 del Comune di Valmontone. L’evento vedrà la partecipazione del sindaco Veronica Bernabei e dell’assessore alla Cultura Matteo Leone, insieme al direttore artistico Igor Geat, che illustrerà il ricco cartellone di spettacoli previsto per quest’anno.

Un programma variegato e di qualità

La stagione teatrale 2025 si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili, con spettacoli che spaziano dal dramma alla commedia, offrendo al pubblico un’ampia gamma di emozioni e riflessioni. Di seguito, gli spettacoli in cartellone:

Domenica 2 febbraio – “Zorro” L’attore Emanuele Vezzoli, noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla serie “I Cesaroni”, porta in scena l’adattamento teatrale del romanzo di Margaret Mazzantini. Vezzoli interpreta un personaggio inquieto e poetico, accompagnato da musiche eseguite dal vivo. La regia è curata dallo stesso Vezzoli. Domenica 16 febbraio – “La Burla” La Compagnia Off Company presenta uno spettacolo adatto a grandi e piccini, ispirato a “Il vestito nuovo dell’imperatore” di Gianni Rodari. Una rappresentazione che unisce divertimento e riflessione, mantenendo viva la lezione del celebre autore per l’infanzia. Domenica 16 marzo – “Mela” Gianna Paola Scaffidi, apprezzata per il suo ruolo nella serie “Boris”, insieme a Catia Santonico e Claudia Massotti, interpreta l’opera teatrale di Dacia Maraini. La regia di Michetta Farinelli guida le attrici in una narrazione intensa sulle dinamiche femminili e sociali. Domenica 27 aprile – “Tabù” La Compagnia teatrale Tabù porta in scena un testo originale, diretto da Giovanni De Anna, che vede protagoniste cinque brillanti attrici. Lo spettacolo affronta temi universali con ironia ed emozione, offrendo al pubblico una serata di riflessione e divertimento. Domenica 4 maggio – “Il Servitore” Claudio Spadaro, noto per la serie “Romanzo criminale”, insieme ai giovani attori Cristian Masella e Andrea Fanfoni, interpreta un’opera autentica e attuale. La regia di Igor Geat valorizza le dinamiche tra i personaggi, offrendo uno spaccato della società contemporanea. Domenica 25 maggio – “Roma-Napoli” Gli attori Francesca Nunzi e Marco Simeoli, accompagnati al pianoforte dal maestro Andrea Bianchi, presentano la commedia musicale “Mille racconti in un’ora di treno”. La regia, curata dagli stessi Nunzi e Simeoli, rende omaggio alla tradizione teatrale italiana, con particolare riferimento alla scuola di Gigi Proietti.

Tradizione e vocazione del teatro valmontonese

L’apertura della stagione 2025 ci dà anche l’occasione per consegnare un tributo ad alcune delle figure che hanno segnato la storia teatrale di Valmontone. In particolare, si ricorda Angelo Recanatesi, attore e regista teatrale, grande promotore di numerose edizioni della celebre Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo. Recanatesi ha dedicato la sua vita al teatro e alla comunità, portando in scena la Passione di Cristo con una profondità e una devozione che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva.

Un altro protagonista della scena teatrale locale è Luciano Fontana, attore e regista, che ha iniziato la sua carriera nella compagnia “ACI” diretta proprio da Recanatesi. Fontana ha proseguito il percorso teatrale fondando la Compagnia Teatro Nuovo di Valmontone, con la quale ha portato in scena numerose produzioni di successo, contribuendo a mantenere viva la tradizione teatrale nella comunità e raccogliendo consensi e riconoscimenti a livello nazionale.

Infine, la Compagnia “Gli Amici del Teatro” di Valmontone rappresenta certezza e continuità per la promozione culturale locale. Con decenni di attività alle spalle, questa compagnia ha offerto al pubblico numerose rappresentazioni, spaziando dalla commedia al dramma, sempre con grande passione e professionalità.

Il teatro: un viaggio tra le emozioni

La stagione teatrale 2025 di Valmontone si prospetta come un viaggio emozionante attraverso storie e personaggi e con l’intento di costruire un’abitudine più solida nella fruizione di spettacoli teatrali per le comunità del territorio. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di teatro e per coloro che desiderano avvicinarsi a questa forma d’arte. Per ulteriori dettagli sugli spettacoli e informazioni sulla programmazione, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Valmontone o inviare una mail a: info@prolocovalmontone.it.

Non resta che segnare in agenda questi appuntamenti e prepararsi a vivere le emozioni che solo il teatro sa regalare.