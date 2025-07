Valmontone. Incidente in via Genazzano, in un tratto già teatro di sinistri seri, 3 auto coinvolte: grave una donna

Ancora un grave incidente lungo via Genazzano, a Valmontone (Rm). È accaduto nella tarda mattinata di oggi, domenica 6 luglio 2025, all’altezza della località Cruci, in un tratto già noto per precedenti episodi simili. Tre veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi: una donna, in condizioni critiche, è stata trasportata in elisoccorso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità, fortemente compromessa per diverse ore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tre auto coinvolte, una donna in gravi condizioni

Secondo una prima ricostruzione, l'impatto si è verificato lungo un tratto extraurbano particolarmente trafficato durante i fine settimana, quando il flusso di auto tra Valmontone e i comuni limitrofi aumenta sensibilmente. Ancora da chiarire la dinamica: non è escluso che l'alta velocità o una distrazione possano aver giocato un ruolo.

I primi ad arrivare sono stati i sanitari del 118, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dell’elisoccorso per una donna rimasta intrappolata tra le lamiere e poi estratta dai Vigili del Fuoco. Trasferita in codice rosso, la paziente è ora ricoverata in prognosi riservata. Altri conducenti e passeggeri coinvolti hanno riportato ferite di entità più lieve.

Un tratto di strada che preoccupa i residenti

Via Genazzano non è nuova a episodi di questo tipo. Solo due mesi fa, sempre in località Cruci, un altro scontro tra due veicoli aveva causato sei feriti, di cui uno trasportato d'urgenza in ospedale con un'eliambulanza. Chi vive a Valmontone conosce bene le criticità di quel tratto: carreggiata stretta, curve a raggio ridotto e tratti poco illuminati rendono la strada un punto nevralgico per la sicurezza.

I residenti, da tempo, chiedono interventi strutturali. Le segnalazioni riguardano non solo la necessità di una manutenzione più attenta del manto stradale, ma anche l’installazione di segnaletica più visibile, limiti di velocità più severi e dissuasori fisici in prossimità degli incroci più pericolosi.

Carabinieri al lavoro per chiarire la dinamica

Le forze dell'ordine hanno delimitato l'area per consentire i rilievi e raccogliere testimonianze utili a stabilire responsabilità e cause. La viabilità è stata deviata su percorsi alternativi fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Un lavoro non semplice, data la complessità dell'incidente e la presenza di numerosi curiosi sopraggiunti sul posto.

Appello alla prudenza e alla prevenzione

Questo nuovo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nei comuni dell’area metropolitana di Roma. Con l’arrivo dell’estate e l’aumento dei veicoli in circolazione, il rischio di incidenti si moltiplica. Le autorità locali e i residenti si chiedono quanto tempo ancora occorrerà per vedere interventi concreti che possano ridurre drasticamente il numero di sinistri.

Intanto, i Carabinieri invitano alla massima prudenza, ricordando che anche un attimo di distrazione o il mancato rispetto dei limiti di velocità possono avere conseguenze drammatiche.

Informazioni utili e aggiornamenti

Chi si trova a transitare nella zona di Valmontone è invitato a informarsi sulla viabilità aggiornata e a preferire percorsi alternativi. Per notizie in tempo reale e aggiornamenti sulle condizioni della ferita, è possibile consultare i canali ufficiali del Comune di Valmontone e delle forze dell’ordine.

