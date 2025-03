Valmontone Jazz Festival, il 4 e 5 aprile a Palazzo Doria Pamphilj

Quando il jazz incontra l’arte e la storia, il risultato non può che essere esplosivo. Apre i battenti la prima edizione del Valmontone Jazz Festival, un evento che si preannuncia indimenticabile per tutti gli amanti della buona musica e della cultura. L’appuntamento è per il 4 e 5 aprile presso il suggestivo Palazzo Doria Pamphilj, uno dei simboli più affascinanti della città.

Un programma musicale di altissimo livello

L’atmosfera sarà vibrante, le note penetranti e avvolgenti, grazie alla presenza di alcuni dei nomi più brillanti del panorama jazzistico italiano:

Antonio Flinta Quartet: un’esperienza sonora che fonde tradizione e innovazione, capace di trasportare il pubblico in un viaggio sonoro sofisticato e coinvolgente.

More Morricone: un omaggio in chiave jazz al maestro delle colonne sonore, in cui i grandi classici del cinema si intrecciano con ritmi e armonie jazzistiche.

Quartetto Aria: eleganza e leggerezza si fondono in un repertorio che alterna composizioni originali e reinterpretazioni in chiave contemporanea.

Giulia Lorenzoni 4et: il tocco femminile che aggiunge intensità e dinamismo, in un progetto che esplora le sonorità moderne senza dimenticare il legame con la tradizione.

Un’opportunità culturale imperdibile per il territorio

Valmontone si conferma ancora una volta protagonista della scena culturale del Lazio, come sottolinea il Sindaco Veronica Bernabei: “Un’occasione unica per Valmontone, che ancora una volta si conferma punto di riferimento culturale nel Lazio. Questo festival, gratuito e di grande qualità, rappresenta un’importante opportunità per offrire ai nostri cittadini e ai numerosi visitatori momenti di condivisione, cultura e intrattenimento, rafforzando l’identità e l’attrattività del nostro territorio.”

L’evento non è solo una festa musicale, ma anche un’opportunità di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città. L’Assessore alla Cultura Matteo Leone ha ribadito l’importanza dell’iniziativa: “Valorizziamo insieme il patrimonio della nostra città attraverso iniziative artistiche e culturali di altissimo livello. Vi aspettiamo numerosi nella splendida cornice di Palazzo Doria Pamphilj, luogo simbolo di Valmontone, per condividere insieme un’esperienza davvero speciale.”

Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria

L’ingresso al festival è gratuito, ma per garantire la massima sicurezza e il rispetto delle normative vigenti, è obbligatoria la prenotazione. Per riservare il proprio posto, è possibile contattare:

Email: eventipalazzodoriavalmontone@gmail.com

Telefono: +39 3938555438

Con il sostegno dell’hub culturale della Regione Lazio, il Valmontone Jazz Festival si prepara a diventare uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno, un evento che unisce passione, arte e territorio in un connubio perfetto.

