Valmontone, la stazione ferroviaria cambia volto: al via i lavori di riqualificazione

Dal 5 agosto il cantiere RFI per modernizzare l’infrastruttura: ascensori, pensiline e nuovi spazi per la mobilità quotidiana

Sono programmati per partire lunedì 5 agosto 2025 i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Valmontone. L’intervento, curato da RFI (Rete Ferroviaria Italiana), si protrarrà fino al 12 settembre 2025 e rappresenta un passo importante verso la modernizzazione di uno snodo strategico che ogni anno serve oltre 1,2 milioni di utenti.

Il progetto è stato annunciato ufficialmente dal Comune di Valmontone con una nota rivolta alla cittadinanza. L’obiettivo è migliorare in modo concreto l’esperienza quotidiana dei pendolari, rispondendo alle esigenze di chi utilizza la stazione non solo per motivi di lavoro o studio, ma anche per necessità legate alla mobilità personale, inclusi utenti con fragilità motorie.

Una stazione da 5.000 pendolari al giorno

I numeri forniti da RFI sono chiari: la stazione di Valmontone registra una media di circa 5.000 accessi nei giorni feriali. Si tratta di una delle principali fermate della linea FL6, utilizzata da studenti, lavoratori pendolari, famiglie e viaggiatori occasionali. La riqualificazione in partenza ad agosto è pensata per rispondere direttamente a queste dinamiche di traffico.

Il primo fronte operativo riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche. Verranno installati nuovi ascensori che collegheranno i binari, rendendo finalmente agevole l’attraversamento anche per persone con disabilità o difficoltà motorie. Oggi, l’assenza di infrastrutture accessibili rappresenta un limite evidente, che questo intervento punta a superare in modo definitivo.

Accanto agli ascensori saranno costruite nuove scale, in aggiunta a quelle esistenti, per facilitare l'accesso alle banchine anche nei momenti di maggiore affluenza.

Pensiline, illuminazione, pavimentazione

Un altro aspetto centrale del cantiere riguarda il miglioramento del comfort e della sicurezza per i viaggiatori. Le pensiline, attualmente assenti, verranno finalmente realizzate per offrire riparo a chi attende i treni, proteggendo l’utenza da pioggia e sole e migliorando la vivibilità dell’area.

Contestualmente, sarà eseguito un restyling del sovrappasso pedonale, con la posa di una nuova pavimentazione antiscivolo e l'adeguamento dell'impianto di illuminazione. L'intervento include anche la manutenzione di recinzioni e spazi marginali, spesso trascurati, che saranno riportati a condizioni decorose.

La filosofia alla base del progetto è quella di restituire alla città non solo un’infrastruttura efficiente, ma anche un luogo curato, più sicuro e coerente con l’immagine urbana che Valmontone vuole offrire a residenti e visitatori.

Lavori sulla tratta ferroviaria: stop ai treni e bus sostitutivi

Durante l’intero periodo dei lavori, dal 5 agosto al 12 settembre 2025, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Ciampino e Colleferro, in corrispondenza della linea FL6. RFI ha previsto l’attivazione di un servizio sostitutivo con autobus, che garantirà i collegamenti per l’intera durata del cantiere.

L'interruzione temporanea è necessaria per consentire, in piena sicurezza, altri interventi infrastrutturali lungo la linea, paralleli a quelli previsti nella stazione di Valmontone. I dettagli operativi sul servizio bus saranno forniti nelle prossime settimane da Trenitalia e RFI, con aggiornamenti anche tramite i canali informativi del Comune.

Cronoprogramma chiaro

L’intervento alla stazione non è isolato, ma fa parte di una strategia più ampia di valorizzazione dell’intera area ferroviaria. Negli scorsi mesi, il Comune ha già completato l’apertura del nuovo parcheggio a raso adiacente alla stazione, e ulteriori interventi sono previsti nei prossimi mesi per migliorare l’accessibilità e l’organizzazione della mobilità nell’intorno.

L'amministrazione comunale ha ringraziato RFI, in particolare l'ingegnere Massimiliano Petrassi, e l'Ufficio Lavori Pubblici per la collaborazione nella fase di progettazione e avvio dell'opera. Un lavoro congiunto che ha consentito di definire un cronoprogramma chiaro e interventi specifici, senza rinvii o soluzioni tampone.

Una trasformazione attesa da tempo

La riqualificazione della stazione ferroviaria di Valmontone era attesa da anni. I disagi legati all’assenza di accessibilità, al degrado di alcune strutture e alla mancanza di servizi minimi avevano reso l’esperienza di viaggio spesso difficoltosa, soprattutto per le categorie più fragili.

L'avvio del cantiere rappresenta un passaggio concreto verso il miglioramento di uno degli snodi di trasporto più utilizzati della zona, in coerenza con una visione urbana più moderna, inclusiva ed efficiente.

