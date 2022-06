Valmontone, MagicLand assume nuovo personale in diversi settori. Ecco le figure ricercate

Il parco divertimenti MagicLand situato a Valmontone, in provincia di Roma, ricerca nuovo personale. Esteso su una superficie complessiva di circa 60 ettari, MagicLand è considerato il parco divertimenti tematizzato più grande del Centro e Sud Italia, e tra i cinque parchi più grandi e visitati d’Italia. Per due volte ha ricevuto il premio “parco dell’anno” ai Parksmania Awards, riconoscimento prestigioso a livello nazionale.

MagicLand, parco divertimenti di Valmontone

Aperto nel 2011, strategicamente situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada A1 Roma-Napoli, offre al pubblico innumerevoli attrazioni e servizi.

Il parco offre ai visitatori 39 attrazioni, 2 teatri, 3 ristoranti, 8 chioschi e bar e il Cosmo Academy Planetarium, il Planetario più grande d’Europa con 26 metri di cupola, 236 posti a sedere e proiezione full dome in tecnologia laser 4k.

MagicLand ha avviato la selezione per la ricerca di nuovo personale. Le nuove figure verranno inserite in diverse aree. Come è scritto sul portale di offerte di lavoro circuitolavoro.it, le posizione aperte sono tante e in diverse settori. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Le figure ricercate da MagicLand

I profili ricercati dal parco divertimento Magicland sono molti. I candidati selezionati verranno inseriti in diverse aree operative. Ecco le posizioni:

per gli Addetti all’accoglienza , queste le caratteristiche ricercate: predisposizione alla comunicazione e capacità di ascolto, esperienza nell’utilizzo dei registratori di cassa, attitudine alla gestione del cliente e alle sue necessità, capacità di problem solving, conoscenza di una lingua straniera preferibilmente l’inglese;

, queste le caratteristiche ricercate: predisposizione alla comunicazione e capacità di ascolto, esperienza nell’utilizzo dei registratori di cassa, attitudine alla gestione del cliente e alle sue necessità, capacità di problem solving, conoscenza di una lingua straniera preferibilmente l’inglese; Addetti alle attrazioni , tra i requisiti richiesti: diploma di tipo tecnico ad indirizzo elettrico, meccanico, informatico o di liceo scientifico, disponibilità a lavorare su Turni e nei week-end, precisione e serietà, indispensabile essere automunito;

, tra i requisiti richiesti: diploma di tipo tecnico ad indirizzo elettrico, meccanico, informatico o di liceo scientifico, disponibilità a lavorare su Turni e nei week-end, precisione e serietà, indispensabile essere automunito; per gli Addetti alla ristorazione i requisiti richiesti sono: breve esperienza pregressa in ambito ristorativo/alberghiero, disponibilità a lavorare su turni, disponibilità a lavorare durante il fine settimana;

i requisiti richiesti sono: breve esperienza pregressa in ambito ristorativo/alberghiero, disponibilità a lavorare su turni, disponibilità a lavorare durante il fine settimana; Pizzaiolo Esperto, per inviare la candidatura è necessario avere maturato un’esperienza minima di 2 anni, avere esperienza nella gestione della pizza rotonda e nella cottura con forno a legna, lettura e comprensione di scheda di produzione, Conoscenza della normativa HACCP vigente;

Cuoco capo partita : diploma di Istituto Alberghiero, conoscenza dei metodi di lavoro, delle attrezzatura da cucina e della normativa HACCP vigente, flessibilità nello svolgimento delle proprie mansioni, propensione a lavoro in team, buona resistenza allo stress, esperienza minima pregressa di 2 anni;

: diploma di Istituto Alberghiero, conoscenza dei metodi di lavoro, delle attrezzatura da cucina e della normativa HACCP vigente, flessibilità nello svolgimento delle proprie mansioni, propensione a lavoro in team, buona resistenza allo stress, esperienza minima pregressa di 2 anni; Animatore – attore, esperienza, anche breve, come attore, ottime capacità comunicative ed interpretative, ottime capacità relazionali non solo con gli ospiti ma anche con gli altri componenti dello staff e del management, predisposizione al lavoro di squadra e orientamento al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Sul sito di Magicland è possibile approfondire le figure ricercate.

Come candidarsi

Per inviare la propria candidatura a Magicland è necessario cliccare sulla pagina “lavora con noi”. Selezionate la posizione per cui avete intenzione di candidarvi e compilate il form nella parte inferiore della pagina (Nome, cognome, email). Caricate il vostro Cv, una foto e scrivete una breve lettera di presentazione.

Infine, cliccate sul tasto giallo “invia candidatura”.