Valmontone Outlet, rubano capi d’abbigliamento, profumi e calzature: arrestate due donne di 29 e 35 anni

Due donne di nazionalità cilena, rispettivamente di 29 e 35 anni, sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Valmontone per furto aggravato. Le due donne, provenienti da Roma con un’auto a noleggio, sono state sorprese a rubare numerosi capi di abbigliamento, calzature e profumi all’interno dell’Outlet di Valmontone, in provincia di Roma.

Ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riportato dai Carabinieri, le due donne hanno lasciato l’auto nel parcheggio del centro commerciale e si sono recate nei negozi con tre borse schermate, progettate per eludere i sistemi di sicurezza. All’interno delle attività commerciali, avrebbero prelevato merce dagli espositori, staccato i cartellini con i dispositivi antitaccheggio e lasciato i negozi senza essere notate, dirigendosi verso il parcheggio.

Il loro piano è stato ripetuto più volte e non è passato inosservato al personale della sicurezza dell’Outlet, che ha prontamente allertato i Carabinieri della Stazione di Valmontone. Grazie alla tempestiva segnalazione, i militari sono intervenuti rapidamente, individuando le due donne e successivamente l’auto a noleggio, dove sono stati trovati i beni rubati.

Recupero della refurtiva

La perquisizione condotta dai Carabinieri ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, il cui valore complessivo ammonta a circa 4.500 euro. Tutti i beni sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Le tre borse schermate utilizzate per i furti sono state sequestrate e l’auto noleggiata è stata restituita al proprietario.

Le due donne sono state arrestate in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. Il Tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto e ha disposto per entrambe la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma.

Prevenzione dei furti

L’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione, volto a contrastare il fenomeno dei furti nelle attività commerciali. La collaborazione tra i Carabinieri e il personale preposto alla sicurezza del centro commerciale è stata fondamentale per il successo dell’intervento.

È importante ricordare che, in considerazione dello stato del procedimento, le due indagate devono essere considerate innocenti fino a sentenza definitiva.