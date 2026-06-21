Valmontone senz’acqua per 10 ore: oltre 50 strade coinvolte e 10 autobotti in città

Martedì 23 giugno Valmontone vivrà una giornata complessa sul fronte idrico: dalle 8:30 alle 18:30 i rubinetti resteranno chiusi in una parte molto ampia della città per lavori urgenti sulla rete, con oltre cinquanta strade coinvolte e dieci punti di rifornimento predisposti per residenti, famiglie e attività.

Stop all’acqua a Valmontone: dieci ore senza servizio idrico

Lo stop al flusso idrico è legato a un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete dell’acqua, definito urgente e non rinviabile. La sospensione durerà dieci ore, una fascia temporale lunga che inciderà sulle abitudini quotidiane di molte zone della città: case, negozi, studi professionali, uffici, esercizi pubblici e attività di servizio dovranno organizzarsi in anticipo per limitare i problemi durante la giornata.

Il periodo indicato va dalle 8:30 del mattino fino alle 18:30. L’orario scelto copre quasi interamente la parte operativa della giornata, quindi il disagio non riguarderà soltanto la gestione domestica dell’acqua, ma anche bar, ristoranti, laboratori, parrucchieri, studi medici e tutte quelle attività che hanno bisogno di continuità nell’uso dei servizi igienici, della pulizia e delle normali procedure di lavoro.

La raccomandazione principale è prepararsi prima dell’interruzione, facendo scorte adeguate senza eccessi e lasciando chiusi i rubinetti durante l’intervento. Questa accortezza serve a evitare fuoriuscite improvvise al momento del ripristino, quando la pressione potrebbe tornare progressivamente nelle condotte.

La mappa delle strade coinvolte nello stop idrico del 23 giugno

La sospensione interesserà una porzione molto estesa del territorio comunale. L’elenco comprende aree collinari, arterie di collegamento, piazze centrali e numerose vie cittadine. Nella zona dei Colli rientrano Colle Belvedere, Colle della Vecchia, Colle Fontana Vecchia, Colle Petrella, Colle Vallerano, Colle Cossette, Colle Valletta, Colle San Giudico, Colle Barigliano, Colle Aprano e Colle Sant’Onofrio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Saranno coinvolte anche alcune direttrici fondamentali per la mobilità e per la vita quotidiana di Valmontone: Via Casilina, Via Artena, Via per Artena, Via Ariana, Via Genazzano, Piazza Europa, Piazza Federico Patelloni, Piazza della Rinascita e Largo Mameli. Si tratta di zone attraversate ogni giorno da residenti, pendolari e operatori economici, dove l’assenza d’acqua potrà farsi sentire con particolare evidenza.

Nel perimetro interessato figurano inoltre Via dei Castagni, Via dei Tigli, Via dei Lecci, Via dei Pini, l’area A1, Via della Pace, Via Antonio Gramsci, Via Cavour, Via Carducci, Via Mazzini, Via San Sebastiano, Via Baltasar, Via del Piscarello, Via della Fontana Vecchia, Zona 167 e Via della Passeggiata. A queste si aggiungono Via Pizzuti Fioravanti, Via del Caravana, Viale 25 Aprile, Via San Barnaba, Via Vaschette, Via Aldo Moro, Via San Paolo, Via Valle San Paolo, Via Cannetacce, Valle Tuficci, Via Pozzaga e Via Mario Piacentini. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il quadro è ampio e richiede attenzione anche da parte di chi abita in strade limitrofe o collegate alle aree principali. In casi simili, infatti, le reti idriche possono avere diramazioni che rendono il perimetro dell’interruzione più articolato rispetto alla semplice lettura delle singole vie.

Autobotti a Valmontone: dove rifornirsi durante l’emergenza

Per ridurre i disagi, saranno disponibili autobotti fisse in punti strategici della città. I residenti potranno rifornirsi in Via Antonio Gramsci, all’incrocio con Via della Pace; in Via dei Tigli; in Via Casilina, all’incrocio con Via della Passeggiata; in Via Artena, all’incrocio con Via Pizzuti Fioravanti; in Via Mario Piacentini e in Via Alberto Lanna.

Altri punti di distribuzione saranno collocati in Via Ariana al chilometro 1.700, denominata anche Via Artena, all’altezza del civico 55, nei pressi del Bar Cristallo e del distributore Eni; in Via Colle San Donato, nella zona di Colle Vallerano; e in Via Colle Santo Giudico, a servizio dell’area di Colle Santo Giudico e Colle Siciliano. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un presidio specifico sarà inoltre attivato presso l’ex ospedale, dove l’autobotte sarà dedicata e collegata direttamente all’utenza, in modo da garantire la continuità del servizio sanitario. È uno degli aspetti più rilevanti dell’organizzazione prevista, perché segnala la necessità di proteggere le funzioni più delicate durante una sospensione così estesa.

Cosa devono fare residenti, negozi e attività prima delle 8:30

La preparazione sarà decisiva. Chi vive nelle zone interessate dovrà organizzarsi già nelle ore precedenti allo stop, riempiendo contenitori puliti per gli usi essenziali, programmando lavatrici e lavastoviglie fuori dalla fascia dell’intervento e limitando ogni consumo non necessario durante la mattinata.

Le attività commerciali dovranno valutare con anticipo le proprie esigenze, specie quelle che utilizzano acqua per preparazioni alimentari, pulizia, servizi igienici o procedure igienico-sanitarie. Anche gli amministratori di condomini e i responsabili di strutture con presenza di persone fragili dovranno verificare eventuali necessità specifiche, così da richiedere supporto nei tempi utili.

Per casi di effettiva e indifferibile necessità, come strutture sensibili o situazioni con particolari fragilità idriche, è possibile chiedere preventivamente un rifornimento personalizzato tramite autobotte. Il numero verde gratuito da contattare per richieste, segnalazioni di guasti e ulteriori informazioni è 800 130 335.

Il ritorno dell’acqua dopo le 18:30 e le cautele da seguire

Il ripristino del servizio è previsto a partire dalle 18:30, ma il ritorno dell’acqua potrebbe non essere immediato in modo uniforme in tutte le zone. Dopo interventi di questo tipo la pressione può stabilizzarsi gradualmente, con possibili variazioni da strada a strada e da abitazione ad abitazione.

Per questo è importante mantenere i rubinetti chiusi durante l’orario dei lavori e riaprirli con prudenza solo dopo la fine prevista dell’interruzione. Una disattenzione può provocare allagamenti, specialmente in case vuote, garage, locali tecnici o attività lasciate incustodite.

La giornata del 23 giugno sarà dunque una prova organizzativa per una parte consistente di Valmontone. Dieci ore senza acqua richiedono gestione, informazioni chiare e comportamenti pratici. La presenza delle autobotti ridurrà l’impatto dell’interruzione, ma la differenza la farà soprattutto la capacità di prepararsi in anticipo, zona per zona, strada per strada.