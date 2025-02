Nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 febbraio 2025, la Guardia di Finanza ha effettuato un servizio di controllo preventivo antidroga presso la stazione ferroviaria di Valmontone (Rm), con l’obiettivo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. L’attività, svolta con il supporto di una unità cinofila, ha visto il coinvolgimento di quattro militari, che osservavano con attenzione i viaggiatori in arrivo appena scesi dai treni provenienti da Roma Termini e da Cassino.

La squadra della Guardia di Finanza era composta da quattro agenti, compreso il conduttore del cane antidroga, un bellissimo esemplare di pastore tedesco nero, altamente addestrato per il fiuto di sostanze stupefacenti. L’intervento si è concentrato sull’individuazione di persone che potessero essere in possesso di droghe, un’attività di prevenzione che si inserisce nell’ambito di una serie di controlli mirati da parte delle forze dell’ordine, destinati a garantire la sicurezza e a prevenire l’uso e il traffico di sostanze illegali.

Gli agenti speciali della guardia di finanza nascono e si formano a Castiglione del Lago (Pg) sulle sponde del lago Trasimeno. E’ qui che sorge il Corso allevamento e addestramento cani della Fiamme gialle, nato nel 1956. Il settore di allevamento della GdF è primo in Italia tra le Forze Armate e di Polizia e tra i primi in Europa e in campo internazionale.

Le unità cinofile, ognuna composta da un conduttore e un ausiliare (cane), si distinguono in:

Unità cinofila antidroga

Unità cinofila anticontrabbando/antiterrorismo

Unità cinofila antivaluta (cash-dog)

Unità cinofila per la ricerca di tabacco

Unità cinofila del soccorso alpino (S.A.G.F.)

il cane antidroga è in grado di riconoscere e segnalare la presenza di prodotti cannabinoidi, oppiacei, cocaina e derivati, ecstasy, allucinogeni e anfetamine. Il cane è attratto dall’odore della sostanza stupefacente che riesce a percepire anche se abilmente occultata: l’animale farà di tutto per trovarla. Cane antidroga fiuta i bagagli dei viaggiatori

Il cane, grazie al suo acuto senso dell’olfatto, è stato in grado di fiutare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti sui vestiti e sugli zaini dei passeggeri. Ogni viaggiatore sceso dal treno è stato sottoposto a un rapido controllo, con il cane che si avvicinava agli oggetti personali, manifestando il suo interesse in caso di tracce di droga. In particolare, è stato monitorato l’arrivo dei pendolari e dei viaggiatori occasionali, per garantire che nessuno trasportasse sostanze illecite.

La Guardia di Finanza ha ribadito l’importanza di queste attività di vigilanza, che non solo contribuiscono a contrastare il fenomeno del traffico di droghe, ma offrono anche un messaggio di deterrenza nei confronti di chi potrebbe tentare di introdurre stupefacenti nella zona. La presenza del cane antidroga, simbolo dell’efficienza dei controlli, ha destato l’attenzione dei passeggeri, che hanno assistito a un’operazione rapida ma incisiva.

Grazie a questi interventi, la sicurezza delle stazioni e dei trasporti pubblici è rafforzata, contribuendo a garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. La Guardia di Finanza ha sottolineato che continuerà a intensificare queste operazioni, con l’obiettivo di prevenire il traffico di sostanze stupefacenti e proteggere la comunità.

In un’epoca in cui la sicurezza pubblica è una priorità crescente, le misure adottate dalle Fiamme Gialle nelle stazioni ferroviarie della provincia di Roma sono un chiaro segnale dell’impegno profuso nella protezione dei cittadini. Gli sforzi per prevenire la microcriminalità, garantire la sicurezza delle infrastrutture e mantenere un ambiente sicuro per i viaggiatori sono fondamentali per una migliore qualità della vita.

*Le foto sono immagini di repertorio

