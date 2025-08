Valmontone, terzo intervento anti-zanzare: martedì 5 agosto focus su Centro storico, Valle, S. Anna, Villaggio Rinascita e Macinanti

Un intervento deciso e responsabilmente organizzato: il Comune conferma il calendario ufficiale – dalla serata fino a notte inoltrata – con raccomandazioni puntuali e con l’obiettivo, probabilmente l’unico Comune a farlo, di raggiungere ogni zona abitata di Valmontone, anche tutti i Colli della città.

Continua il piano antizanzare, coperte tutte le aree di Valmontone

Martedì 5 agosto 2025, a partire dalle ore 23:00, il Comune di Valmontone darà il via al terzo intervento antizanzare di quest’ anno. Dopo i primi due passaggi, il piano — promosso dall’assessore Matteo Leone in collaborazione con il sindaco Veronica Bernabei — mira a completare la copertura del territorio comunale.

Il programma è parte di una strategia iniziata a luglio, con il primo intervento comunale, seguito dal secondo eseguito venerdì 1 agosto 2025 alle 23:00. Entrambi sono avvenuti in orario notturno per minimizzare disagi e garantire efficacia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Aree interessate dal trattamento

Il terzo passaggio coprirà in dettaglio queste zone:

Centro storico: Piazza Costituente, Piazza Santo Stefano, Piazza Umberto Pilozzi, Via Cardinale Oreste Giorgi, Corso Garibaldi, Via Nazionale, Via Passeggiata, Via Ungheria, Via Porta Romana, Via Porta Napoletana

Zona Valle: Via Casilina, Via Sant’Antonio, Via Molino San Giovanni, Via Giacomo Matteotti

Zona Santa Anna: Via Hiroshima, Via Formale Nuovo, Via Kennedy, Via Prato Lungo, Via Genazzano

Villaggio Rinascita: Via Ariana, Piazza Europa, Piazza Rinascita, Via Cavour, Via Mazzini

Macinanti: Via Gramsci, Via F.S. Baltasar, Via A. Lanna, Via F. Turati

Si tratta di un intervento mirato, che concentra l’azione dove le zanzare trovano maggiore potenziale di proliferazione. Il calendario completo sarà aggiornato nelle prossime settimane sul sito istituzionale del Comune.

Raccomandazioni alla cittadinanza

Per garantire la sicurezza e l’efficacia dell’operazione, si richiede la massima collaborazione:

Chiudere porte e finestre nelle ore del trattamento

Rimuovere da balconi, terrazzi e spazi esterni: indumenti, animali, piante aromatiche, essenze, contenitori per alimenti e ciotole. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Si suggerisce anche di non soggiornare nelle aree trattate per almeno due ore dopo la fine delle operazioni, per evitare esposizioni non necessarie.

Che succede dopo il 5 agosto? Calendario e prossimi interventi

Il Comune rassicura che:

Ulteriori trattamenti saranno eseguiti nelle settimane successive, secondo un programma regolare, per proteggere tutta la popolazione nel tempo

Ogni nuova tappa del piano sarà divulgata via canali ufficiali, con manifesti, avvisi sul sito e sui social municipali.

Una strategia che mira a mantenere un livello di copertura costante e adeguato per contrastare la proliferazione estiva delle zanzare, specie in un periodo critico come agosto.

Un piano strutturato e comunicato con chiarezza

Il Comune di Valmontone ha impostato un piano articolato, con interventi notturni studiati per ridurre il disturbo ai cittadini e al contempo massimizzare l’efficacia del trattamento. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Assessorato Ambiente e uffici comunali stanno curando ogni aspetto: dalle comunicazioni alle raccomandazioni, passando per la pianificazione delle zone più esposte e la diffusione degli aggiornamenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cosa sapere e come prepararsi

Data e orario: martedì 5 agosto 2025, dalle ore 23:00 LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Zone coinvolte: centro storico, Valle, Santa Anna, Villaggio Rinascita, Macinanti

Cosa fare prima del passaggio: chiudere finestre e porte; togliere oggetti, piante, animali da spazi esterni

Dopo l’intervento: evitare ambienti trattati per almeno due ore

Per tutti gli aggiornamenti, consultare il sito ufficiale del Comune di Valmontone o i canali social istituzionali. Prossime date e possibili variazioni saranno tempestivamente comunicate.

© Riproduzione riservata