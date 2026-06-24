Valmontone, Two Steps fa il pieno: hip hop e giovani protagonisti

Valmontone ha vissuto sabato 6 giugno una giornata interamente dedicata all’hip hop e alla danza urban con la terza edizione di “Two Steps”, appuntamento nato nella scuola Studio7 Officina Dinamica e cresciuto fino a richiamare ragazzi, insegnanti, ballerini esterni e famiglie in un clima di energia condivisa.

Two Steps 2026 a Valmontone, la danza urban diventa un appuntamento atteso

La terza edizione di “Two Steps” ha confermato una crescita evidente. Quello che era partito quasi come un esperimento creativo si è trasformato in un evento riconoscibile, capace di portare a Valmontone una giornata di formazione, spettacolo e confronto artistico legata al linguaggio dell’hip hop. Al centro del progetto c’è Simone Piacentini, direttore artistico della sezione Urban della scuola Studio7 Officina Dinamica, realtà attiva nel cuore della città e sempre più identificata con un lavoro quotidiano rivolto ai giovani. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il successo dell’edizione 2026 non si misura soltanto nella partecipazione numerosa. Il dato più interessante riguarda la risposta arrivata da allievi, ballerini esterni, insegnanti e genitori. La danza, in questo caso, non è rimasta chiusa nel perimetro della lezione, ma ha occupato uno spazio pubblico, ha creato relazione, ha portato Valmontone dentro una dimensione viva, fisica, rumorosa, fatta di musica, passi, sguardi e appartenenza.

La formula ha funzionato perché ha unito due anime diverse dello stesso percorso: lo studio tecnico e il momento performativo. Prima il lavoro, poi il palco. Prima l’ascolto dei professionisti, poi la prova davanti agli altri. È proprio in questo passaggio che “Two Steps” ha trovato la sua identità più forte.

Workshop e battle, la formula che ha acceso l’evento hip hop

La giornata si è aperta con i workshop pomeridiani, pensati come sessioni intensive di studio. I partecipanti hanno avuto la possibilità di lavorare con professionisti del settore, assorbendo tecnica, ritmo, presenza scenica e consapevolezza corporea. Non si è trattato di una semplice lezione speciale, ma di un’occasione utile per misurarsi con un livello diverso, uscire dalla routine settimanale e comprendere quanto disciplina e divertimento possano convivere nello stesso gesto.

Accanto agli allievi di Studio7 Officina Dinamica sono arrivati anche molti ballerini esterni. Questo aspetto ha dato all’evento un respiro più ampio, permettendo ai ragazzi di confrontarsi con stili, energie e percorsi differenti. La danza urban vive anche di contaminazione, di ascolto reciproco, di capacità di stare nel gruppo senza perdere personalità. In questo senso, “Two Steps” ha offerto un’esperienza concreta di crescita, lontana dalla logica della semplice esibizione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La seconda parte della giornata si è spostata nella cornice del Ciabba House 2.0, che ha ospitato la battle serale e la festa finale. Qui il clima è cambiato: luci, musica, adrenalina, pubblico vicino ai ballerini. I confronti di ballo hanno dato ritmo alla serata e hanno mostrato la preparazione dei partecipanti, ma anche la loro voglia di stare dentro una scena che chiede coraggio, ascolto e capacità di reagire al momento.

Il lavoro tecnico ha inciso sulla qualità complessiva dell’appuntamento. La cura degli spazi, l’organizzazione dei tempi, il supporto dello staff e la presenza di figure competenti hanno permesso alla serata di crescere passo dopo passo, fino alla chiusura arrivata a notte fonda. Stanchezza, entusiasmo e orgoglio hanno segnato il finale di una giornata intensa.

Il messaggio dei bambini e il valore educativo della danza

Uno dei passaggi più forti dell’edizione 2026 è arrivato dai più piccoli. Simone Piacentini ha voluto sottolineare il modo spontaneo con cui i bambini si sono sostenuti a vicenda, trasformando la giornata in una lezione anche per gli adulti. Nel suo racconto, la danza ha assunto un valore educativo chiaro: non solo tecnica e prestazioni, ma capacità di fare gruppo, sostenersi, riconoscere il lavoro degli altri.

“Sostenersi è talmente spontaneo nei bambini che noi adulti dovremmo soltanto imparare guardandoli. Abbiamo dimostrato che il duro lavoro ripaga sempre, che essere coesi è la strada giusta e che non esistono i più forti e i meno forti”, ha dichiarato il direttore artistico.

Sono parole che aiutano a capire il senso dell’evento. In un contesto competitivo, dove il rischio è ridurre tutto alla graduatoria o all’applauso più forte, “Two Steps” ha provato a rimettere al centro il percorso. La preparazione, l’impegno, l’emozione, la capacità di rialzarsi dopo un errore. La danza diventa così uno strumento di crescita personale, soprattutto per i ragazzi che imparano a esporsi, a controllare la tensione, a trasformare la fatica in presenza scenica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Per Piacentini, l’edizione appena conclusa ha avuto anche un valore emotivo particolare. Dopo un periodo segnato da fatiche personali e momenti complessi, la risposta dei partecipanti ha rappresentato una conferma importante. Gli abbracci dei bambini, gli sguardi fieri dei presenti e la partecipazione delle famiglie hanno dato alla giornata un significato che va oltre l’organizzazione di un evento.

Studio7 Officina Dinamica e la rete che ha reso possibile il risultato

Dietro la riuscita di “Two Steps 2026” c’è una rete di persone che ha sostenuto il progetto con lavoro, tempo e fiducia. Un ruolo centrale è stato riconosciuto a Danilo Appolloni, primo sostenitore e aiuto concreto del percorso, insieme allo staff del Ciabba House 2.0, che ha contribuito a rendere la location adatta a una serata ad alta intensità.

Importante anche il contributo di chi ha curato la memoria visiva dell’evento. Ilenia Ronci e Luigi Ziantona hanno seguito la copertura fotografica, fermando immagini destinate a restare nella storia di questa edizione. Annarita Ciucci ha realizzato i portachiavi donati ai partecipanti, un dettaglio piccolo solo in apparenza, perché in giornate come questa anche un oggetto simbolico diventa parte del ricordo.

Nel lavoro organizzativo hanno avuto un peso anche Denisa Borzea, Emanuele Alan Cannone, Monica Marcelli e Marco Emanuele Murany, parte di un gruppo che ha sostenuto la macchina dell’evento nei suoi passaggi essenziali. A completare il quadro, il supporto degli sponsor Maurizio Nardozi, Sonia Corbari e Piacentini Gelati e Delizie, che hanno accompagnato una manifestazione ormai capace di generare attenzione reale nel territorio.

La forza di “Two Steps” sta anche qui: nella capacità di mettere insieme competenze diverse attorno a un’idea precisa. Un evento urban non nasce soltanto da una pista e da una playlist. Ha bisogno di visione, organizzazione, cura dei dettagli, persone disposte a lavorare prima che arrivino le luci e gli applausi.

Dopo il pieno di pubblico, Valmontone guarda alla Two Steps Ice Edition

La terza edizione lascia un segnale netto: “Two Steps” può continuare a crescere. La risposta del pubblico e dei partecipanti ha dato a Studio7 Officina Dinamica una spinta nuova, tanto che lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento. È stata infatti annunciata la “Two Steps Ice Edition”, versione invernale del format, pensata per portare avanti il percorso anche nei mesi freddi.

L’annuncio indica una volontà precisa: non lasciare che l’energia del 6 giugno resti un episodio isolato. Valmontone ha dimostrato di poter accogliere un evento urban con partecipazione, curiosità e calore. La danza hip hop, spesso percepita come linguaggio dei più giovani, si è rivelata invece uno spazio capace di coinvolgere famiglie, insegnanti, tecnici, sponsor e attività locali.

“Two Steps” riparte dunque da una certezza: l’edizione 2026 ha alzato l’asticella. Ora la nuova tappa invernale dovrà raccogliere quell’eredità e trasformarla in continuità. Per Simone Piacentini e Studio7 Officina Dinamica, la direzione appare chiara: costruire a Valmontone un punto di riferimento stabile per la danza urban, dove formazione e spettacolo possano continuare a camminare insieme.