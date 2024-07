Valvola del termosifone, in estate devi metterla così | Se ti scordi avrai un inverno da incubo: ci vuole solo un istante

Non dimenticarti le valvole del termosifone, altrimenti l’inverno sarà freddo

Siamo in piena estate e le temperature roventi stanno colpendo la maggior parte delle città italiane. Al momento, il principale problema di molte famiglie è quello di riuscire a rinfrescare un po’ gli ambienti domestici: chi ha il condizionatore ha in lui un valido alleato mentre chi non l’ha deve adoperarsi tra ventilatori e correnti d’aria.

Nonostante ora come ora i termosifoni siano l’ultimo dei pensieri di molti italiani, di fatto è importante conservarli al meglio e fare in modo che si mantengano sani così che ai primi freddi funzionino perfettamente e non impongano alla famiglia che vive in quella casa di dover stare al freddo fino all’avvento dell’idraulico.

Oggi vi diamo un consiglio in merito alla conservazione dei termosifoni d’estate, quindi quando restano spenti per lunghi periodi: le valvole mettile così e non ci sarà alcun problema. Non dimenticartene o ne pagherai le conseguenze.

Termosifoni, sistema così le valvole e starai sereno tutto l’inverno

I termosifoni sono strumenti fondamentali per il riscaldamento domestico, durante i mesi freddi. Sebbene ci sia chi oggi abbia il moderno riscaldamento a pavimento e quindi non necessiti di caloriferi, di fatto la maggior parte delle case si appoggia ancora su di loro per rendere la casa calda e confortevole, anche quando fuori ci sono zero gradi. Molti funzionano con delle valvole che, poste alle estremità del termosifone, permettono di scegliere il livello di calore che devono emettere: solitamente vanno da 0 a 5, quindi dal più freddo al più caldo. A tal proposito, l’idraulico Valerio Renzetti conosciuto su Instagram come @caldofreddoroma, suggerisce di non tenere mai le valvole sullo 0, lungo i mesi estivi: questo, infatti, potrebbe portare al blocco del termosifone.

Secondo l’idraulico, anche durante l’estate i caloriferi dovrebbero avere le valvole impostate sul 5, quindi sul grado massimo. Questo ovviamente non comporta la loro accensione, poiché il termostato è spento: in questo modo, si favorirà unicamente il funzionamento dei termosifoni nei successivi mesi invernali. Tenerle sullo 0 per mesi, infatti, aumenta la possibilità che, nel bel mezzo dell’inverno, si blocchino.

I commenti sotto al video

L’idraulico Valerio Renzetti è noto su Instagram per divulgare consigli in merito al corretto mantenimento degli impianti idraulici di casa e, soprattutto, degli elettrodomestici che più spesso danno problemi ai proprietari.

Nei commenti sotto al video delle valvole del termosifone, infatti, non si contano i follower che commentano ringraziandolo per questo consiglio: in effetti, rivelano che a loro è capitato più volte di dover chiamare l’idraulico per il termosifone bloccato, con le valvole sullo 0. Non resta che provarci!