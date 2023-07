Van der Sar in terapia intensiva dopo emorragia cerebrale

(Adnkronos) – Edwin Van der Sar – 52enne ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United – ha subito un'emorragia cerebrale mentre era in vacanza a Spalato, in Croazia. A riportarlo è il quotidiano olandese Telegraaf, secondo il quale attualmente il 52enne, ex dirigente dei lancieri, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva e le sue condizioni sono stabili. —[email protected] (Web Info)

