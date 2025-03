VAR, è svolta: sarà possibile ascoltare gli audio arbitrali in diretta, ecco quando e come

La Lega Serie A continua a innovare nel panorama calcistico italiano, introducendo importanti novità tecnologiche che puntano a rendere più trasparente la gestione del VAR e a migliorare l’esperienza dei tifosi, sia allo stadio che da casa. A partire dalla 30ª giornata di campionato, infatti, il segnale VARDict sarà integrato sui maxischermi degli stadi, consentendo agli spettatori di essere costantemente aggiornati su eventuali revisioni in corso o su verifiche prolungate del VAR. Questa decisione rappresenta una svolta significativa nell’ottica di una maggiore chiarezza e coinvolgimento del pubblico, che spesso resta all’oscuro durante i lunghi tempi di revisione arbitrale.

Ma le novità non finiscono qui. In occasione delle semifinali e della finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, la Lega Serie A avvierà una fase sperimentale di trasmissione del segnale audio degli arbitri. La sperimentazione nasce dalla recente decisione dell’IFAB (International Football Association Board) durante il 139° Annual General Meeting e trova il pieno supporto della FIGC e dell’AIA.

Il segnale audio sarà trasmesso sia all’interno degli stadi che in televisione, ma con una precisazione importante: il pubblico potrà ascoltare solo la spiegazione delle decisioni prese dopo un intervento VAR con On-Field Review (OFR). In pratica, l’arbitro spiegherà la scelta effettuata direttamente al microfono, offrendo ai tifosi una trasparenza senza precedenti nelle comunicazioni arbitrali.

Per garantire la massima efficienza e qualità della trasmissione audio, la Lega Serie A si è affidata al partner tecnologico Hawk-Eye, già noto per il suo contributo nella gestione del VAR e nella tracciabilità delle decisioni. Il sistema implementato sarà un’aggiunta all’attuale set-up della comunicazione arbitrale e permetterà agli spettatori di ascoltare, in tempo reale, la motivazione della decisione direttamente dalla voce del direttore di gara.

Questa soluzione tecnologica punta a evitare incomprensioni e polemiche sulle scelte arbitrali, in un’epoca in cui spesso i direttori di gara sono messi alla gogna per le loro decisioni, offrendo al pubblico una maggiore comprensione delle dinamiche decisionali e migliorando la percezione della correttezza e dell’equità sportiva.

