Vaticano, Promotore giustizia chiede 7 anni e 3 mesi di reclusione per Becciu

(Adnkronos) – Sette anni e tre mesi di reclusione oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. E’ la richiesta di condanna del Promotore di giustizia, Alessandro Diddi, per il cardinale Angelo Becciu nell’ambito del processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese. Il pm ha chiesto in totale 73 anni più pene interdittive per i dieci imputati. —[email protected] (Web Info)

