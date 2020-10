Vejano (Vt), appartamento andato a fuoco nel centro storico: deceduto un 28enne

Intervento in mattinata dei Vigili del Fuoco – in prima battuta del distaccamento di Tarquinia e successivamente del Comando di Viterbo con alcuni mezzi speciali – a Vejano in provincia di Viterbo.

Poco prima delle ore 7 di oggi, 18 ottobre 2020, è pervenuta una chiamata di soccorso per incendio di un appartamento nel centro storico in via Umberto I.

Vejano è un borgo medievale della bassa Tuscia tra Viterbo e Roma.

L’appartamento al terzo piano di una palazzina è stato interessato dalle fiamme in maniera piuttosto generalizzata. In supporto è stato richiesto l’intervento di una squadra del distaccamento di Bracciano per il comando di Roma arrivata poco dopo.

Vejano, 28enne trovato morto nella sua camera

Il fuoco ha avviluppato completamente la zona giorno dell’alloggio, probabilmente l’incendio è scaturito da lì, dal salotto o dalla cucina. I pompieri sono riusciti a contenere le fiamme in quella zona ed accedere ai locali notte.

E proprio nei locali della zona notte, in una camera è stato recuperato il corpo di un ragazzo di 28 anni, che i sanitari hanno dichiarato deceduto. L’appartamento era abitato dalla vittima e da sua madre, la quale si è messa in salvo autonomamente e in seguito soccorsa dagli operatori sanitari.

Intero edificio interdetto all’uso

Secondo le ultime notizie è probabile che venga interdetto l’intero edificio in via Umberto I.

I Vigili giunti sul posto, che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento dell’incendio sono stati 7 per il Comando di Viterbo e 5 per quello di Roma. E’ stata utilizzata l’autobotte, l’autoscala, due mezzi pesanti e due fuoristrada.

Presenti sul posto i Carabinieri, la Polizia locale e il sindaco di Vejano.

Non sono note al momento le cause dell’incendio. Si indaga per ricostruire l’accaduto.