Lo scorso pomeriggio (4 febbraio, ndr) i Carabinieri della Compagnia di Velletri nel corso di una attività per contrastare la diffusione e l’utilizzo della droga, hanno arrestato una 19enne di origini romene, residente nel centro storico della città, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Panetti di hashish sequstrati

Nel corso di una attività antidroga, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione della giovane rinvenendo circa 7 kg di hashish nascosti all’interno di una valigia riposta in un armadio. L’ingente quantitativo di droga, confezionato in panetti e suddivisa in vari pacchi, è stato sequestrato mentre la giovane è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.

L’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

© Riproduzione riservata