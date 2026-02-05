Velletri, Angelica Berti riparte con un 10-0 al Memorial Tonino Fedeli: “Il lavoro ripaga sempre”

Al Palabandinelli di Velletri, il tatami ha ospitato il 3° Memorial Tonino Fedeli, appuntamento che unisce sport e memoria, e che ogni anno richiama atleti, tecnici e famiglie per una giornata intensa, fatta di gare, rispetto e passione. In questo contesto, uno dei risultati che ha attirato attenzione è arrivato dalla categoria Cadetti -61 kg kumite cinture marroni e nere: Angelica Berti ha inaugurato la sua stagione con un successo netto, chiudendo l’incontro sul 10-0. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un debutto stagionale al Memorial Tonino Fedeli chiuso sul 10-0

Per un’atleta, la prima gara dell’anno ha sempre un peso specifico: misura lo stato di forma, ma anche la tenuta mentale, la capacità di gestire l’attesa e la pressione del rientro in pedana. Angelica Berti, chiamata ad affrontare un avvio non semplice in una categoria competitiva come i Cadetti -61 kg nel kumite, ha risposto con un match a senso unico, archiviato senza sbavature fino al 10-0.

Un punteggio così, nelle competizioni di karate kumite, racconta in modo chiaro il controllo dell’incontro: ritmo, distanza, lettura dell’avversaria e gestione dei momenti chiave. Non è solo “vincere”: è farlo imponendo da subito la propria impronta, senza concedere spazio alla rimonta, mantenendo lucidità dall’inizio alla fine.

La prestazione di Angelica Berti nel kumite Cadetti -61 kg

La categoria Cadetti è spesso quella in cui si consolida davvero l’identità agonistica: cambiano i tempi, si alza l’intensità, e ogni errore può pesare. Nel kumite, poi, la differenza la fanno dettagli: l’entrata giusta, l’uscita immediata, la scelta del colpo, la capacità di non “scoprire” il fianco proprio quando sale la stanchezza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Chi ha seguito le gare al Palabandinelli racconta di un incontro interpretato con disciplina e determinazione, frutto di un lavoro metodico. Il 10-0 non arriva per caso e non è soltanto un numero: è il segnale di un’impostazione chiara e di una preparazione mirata, in cui ogni allenamento costruisce automatismi, resistenza e freddezza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sacrifici, palestra e disciplina: cosa c’è dietro un risultato così

Nello sport, soprattutto in discipline come il karate, le vittorie nette rischiano di essere lette come “facili”. In realtà, dietro c’è quasi sempre una routine severa: allenamenti ripetuti, correzioni continue, rinunce, gestione dello studio e del tempo, cura dell’alimentazione e della condizione atletica. Il punto, per un’atleta giovane, è mantenere costanza anche quando l’entusiasmo iniziale lascia spazio alla fatica.

La stessa Angelica Berti, nel racconto affidato all’ambiente tecnico, avrebbe legato il risultato a “tantissimi sacrifici” e a un percorso di crescita che passa da sedute impegnative e dal rispetto delle regole di palestra. È lì che si costruisce la differenza: quando non si guarda solo al giorno della gara, ma al lavoro invisibile delle settimane precedenti.

Il ruolo del maestro Cesare Colaiacomo e il valore della guida tecnica

Ogni atleta porta sul tatami il proprio carattere, ma anche l’impronta di chi lo allena. Nel caso di Angelica Berti, viene indicato con chiarezza il contributo del maestro Cesare Colaiacomo, figura di riferimento nel percorso di preparazione. La guida tecnica, nello sport giovanile, non è solo scelta di esercizi e tattica: è gestione della motivazione, costruzione della fiducia, educazione all’errore e alla ripartenza.

Quando un incontro si chiude con un punteggio così largo, spesso è perché l’atleta ha interiorizzato un metodo: entrare concentrata, non distrarsi, seguire un piano, adattarsi se serve. E quel metodo è il prodotto di ore in palestra, correzioni puntuali, ripetizione, rigore. “Il duro lavoro ripaga sempre” non è uno slogan: è una promessa che funziona solo se ogni giorno viene mantenuta.

Velletri e il Palabandinelli: il memorial come appuntamento di sport e memoria

Il Memorial Tonino Fedeli, arrivato alla terza edizione, non è soltanto una competizione. Il senso di un memorial sta nel ricordare, ma anche nel dare un significato concreto al ricordo: far vivere un nome dentro un luogo pieno di ragazzi, gare e storie sportive che iniziano. Il Palabandinelli, per Velletri, è un punto di riferimento per lo sport, e manifestazioni come questa rafforzano un messaggio semplice: la pratica sportiva non è un mondo separato dalla città, ma una parte viva della sua identità.

In giornate come questa, la platea è fatta di atleti, famiglie, tecnici e appassionati. Si guarda al risultato, certo, ma si osserva anche altro: l’educazione al rispetto, la gestione della tensione, il modo in cui si vince e si perde. Ed è qui che un successo come quello di Angelica Berti diventa anche un piccolo racconto pubblico: un esempio di applicazione, disciplina e crescita.

Dopo il 3° Memorial Tonino Fedeli: aspettative, prossimi passi e responsabilità

Un debutto stagionale così convincente apre inevitabilmente un tema: come trasformare una grande prestazione in un percorso continuo. Nel karate, la continuità conta quanto l’exploit. L’obiettivo, per un’atleta in età Cadetti, è non farsi trascinare dall’euforia, ma consolidare ciò che ha funzionato: preparazione atletica, velocità, scelte tecniche, gestione del match.

Il risultato di Velletri può diventare una base: aumenta la fiducia, dà segnali al gruppo di lavoro e chiarisce che la strada intrapresa è quella giusta. Ma porta anche responsabilità: confermarsi significa ripetere la serietà degli allenamenti, non saltare passaggi, restare concentrati anche quando l’attenzione esterna cresce. È il passaggio più delicato di ogni stagione: dimostrare che la vittoria non è un episodio, ma il frutto di un metodo.