Velletri, auto Polizia Locale insegue motociclista e si schianta contro un muro: feriti due agenti

La dinamica dell’incidente

Nella tranquilla cittadina di Velletri, il pomeriggio di venerdì 1 agosto è stato segnato da un drammatico incidente che ha coinvolto la Polizia locale. Attorno alle 17:00, durante un tentativo di fermare un motociclista in fuga nella zona tra via Pratolungo e via Formelletti, una volante della polizia è finita fuori strada, schiantandosi contro un muretto. I due agenti a bordo, entrambi assistenti coordinatori esperti del reparto volanti e di età compresa tra i 40 e i 45 anni, hanno riportato ferite significative.

Le condizioni degli agenti

Un uomo e una donna costituivano l'equipaggio della vettura coinvolta. La donna, seduta sul lato passeggero, ha subito traumi alla testa e sul corpo ed è attualmente sotto osservazione presso l'ospedale "Paolo Colombo" di Velletri. Il collega maschio è stato invece trasferito all'ospedale di Tor Vergata per sottoporsi a un intervento chirurgico al braccio fratturato. Nonostante la gravità dell'incidente, nessuno dei due si trova in pericolo di vita.

La caccia al fuggitivo

Il protagonista della fuga rocambolesca era un giovane su una moto priva di targa e con casco integrale, che è riuscito a eludere l'alt delle forze dell'ordine. La Polizia Locale è impegnata nelle indagini sul posto per raccogliere tutti i dettagli possibili che potrebbero condurre all'arresto del motociclista in fuga.

Un episodio che scuote la comunità

L'evento ha scosso profondamente la comunità di Velletri, non abituata a episodi così intensi. Le autorità esortano chiunque abbia visto qualcosa o disponga di informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell'ordine.

