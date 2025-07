Velletri, controlli straordinari dei Carabinieri contro la mala movida: arresti, denunce e sanzioni

Nei giorni scorsi, Velletri è stata teatro di un’intensa attività di controllo straordinario da parte dei Carabinieri della locale Compagnia. Un’operazione pianificata e condotta con l’obiettivo di monitorare e contenere i fenomeni legati alla cosiddetta “mala movida”, ossia quei comportamenti notturni devianti che spesso si traducono in degrado urbano, spaccio di droga, disturbo della quiete pubblica e altre forme di illegalità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’intervento, articolato in diverse fasi, ha incluso il presidio delle aree più sensibili del centro urbano, controlli mirati alla circolazione stradale e verifiche all’interno di locali pubblici. L’azione ha portato a risultati significativi sul piano della prevenzione e della repressione di reati legati al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Arrestato un 41enne con oltre 100 grammi di cocaina

Il dato più rilevante emerso dall’operazione riguarda l’arresto di un uomo di 41 anni, cittadino italiano di origine etiope, trovato in possesso di una notevole quantità di sostanze stupefacenti. L’arresto è scattato dopo una perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale i militari hanno rinvenuto e sequestrato 114 grammi di cocaina, 40 grammi di hashish, 25,5 grammi di marijuana e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Una quantità di droga che lascia pochi dubbi sulla destinazione: la vendita al dettaglio.

L'uomo è stato immediatamente tratto in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, un reato che conferma la presenza di un mercato attivo anche nel cuore dei Castelli Romani, spesso legato al mondo della movida notturna. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altre persone o contesti criminali.

Denunciato un altro uomo per spaccio

Non si è trattato di un caso isolato. Sempre nel contesto dello stesso servizio, i Carabinieri hanno denunciato un 38enne residente a Velletri, anche lui per detenzione a fini di spaccio. La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 8,5 grammi di cocaina e 2,5 grammi di hashish.

Pur trattandosi di quantità inferiori rispetto al primo caso, la presenza di entrambe le sostanze e il contesto in cui sono state trovate lasciano presupporre l'esistenza di una rete di microspaccio diffusa e radicata sul territorio. L'attività investigativa proseguirà anche per chiarire se vi sia un collegamento diretto con l'altro arresto o se si tratti di episodi autonomi.

Falso documento di guida e auto a noleggio

Nel corso dei controlli stradali, i Carabinieri si sono trovati davanti anche a un episodio di falsità documentale. Un 33enne di nazionalità romena, residente a Velletri e con precedenti, è stato fermato alla guida di un’auto a noleggio. All’atto del controllo, l’uomo ha esibito una patente di guida straniera che, dopo un’attenta verifica, è risultata contraffatta.

Oltre alla denuncia per guida senza patente – poiché privo di un documento valido – il soggetto è stato segnalato per falsità materiale commessa da privato. Un caso che mette in luce anche l'utilizzo di veicoli presi a noleggio per eludere controlli e mascherare eventuali attività illecite.

Oltre 100 persone controllate

Il bilancio complessivo dell’operazione parla chiaro: i Carabinieri hanno controllato 102 persone, di cui 19 già sottoposte a misure restrittive, e 48 veicoli. Sono stati ispezionati anche 3 esercizi pubblici. Nel corso dei controlli, un 34enne di Velletri è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti: è stato trovato in possesso di 0,7 grammi di hashish, una quantità compatibile con l’uso personale.

Inoltre, sono state elevate 16 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, in un’ottica di prevenzione della guida in stato di alterazione psicofisica e del rispetto delle regole del vivere civile.

Indagati restano innocenti fino a sentenza definitiva

È importante ricordare che tutti i procedimenti giudiziari in corso si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari. Di conseguenza, le persone coinvolte – anche laddove arrestate o denunciate – sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva, come previsto dal nostro ordinamento giuridico.

Garantire sicurezza e legalità

L'operazione condotta a Velletri si inserisce in una strategia più ampia di controllo del territorio, messa in atto dai Carabinieri in diversi comuni dell'area metropolitana. L'obiettivo è duplice: da un lato, prevenire reati e comportamenti illeciti; dall'altro, rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini, spesso preoccupati dai fenomeni collegati alla movida e al degrado urbano.

Le attività proseguiranno anche nelle prossime settimane, con ulteriori controlli a sorpresa, soprattutto nei fine settimana e in occasione di eventi pubblici. La sfida, come sempre, è quella di garantire una vivibilità serena dei centri urbani senza rinunciare al diritto al divertimento – nel rispetto della legge e del prossimo.

