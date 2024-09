Velletri. Festa dell’Uva e dei Vini, 21 e 22 settembre 2024: il programma

Il 21 e 22 settembre 2024, il suggestivo centro storico di Velletri ospiterà la 93esima edizione della Festa dell’Uva e dei Vini, un appuntamento che promette di essere un evento imperdibile, ricco di occasioni per riscoprire le tradizioni, assaporare i migliori vini locali e vivere il fascino del centro storico della cittadina dei Castelli Romani.

Dopo un grande lavoro di coordinamento e programmazione, è finalmente ufficiale il variegato calendario degli eventi per la 93esima edizione della Festa dell’Uva e dei Vini, un’esplosione di colori, sapori ed eventi culturali e enogastronomici che invaderà il centro storico di Velletri sabato 21 e domenica 22 settembre 2024.

La manifestazione, organizzata dalla Fondazione De Cultura, è patrocinata dal Comune di Velletri e dalla Regione Lazio, nonché dal Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste. Come nella passata edizione, la Festa occuperà tutto il centro cittadino da Piazza Garibaldi (l’antica Porta Romana) a Piazza Caduti sul Lavoro e Porta Napoletana, passando per il Corso della Repubblica e le centrali e storiche Piazza Cairoli, Piazza Metabo e Piazza Mazzini.

Stand, degustazioni enogastronomiche, attività artistiche e culturali, spettacoli teatrali e musicali caratterizzeranno la due giorni con allestimenti curati e studiati che mirano a cambiare il volto della città rendendolo accogliente a turisti, visitatori e cittadini.

La Festa prevede Tour nelle Cantine Vinicole, il sabato e la domenica, e il Salotto del Vino nelle principali piazze del centro storico (con apertura alle 16 sabato e alle 10 domenica).

Nel dettaglio – sabato 21 settembre – alle 15.30 si terrà il raduno, in Piazza Garibaldi, per l’inaugurazione ufficiale delle ore 16 alla presenza della Banda Città di Velletri Umberto Cavola con la partenza del corteo delle associazioni folkloristiche veliterne. Restando a Piazza Garibaldi, sono in programma la pigiatura inaugurale con le Pigiarelle alle ore 17, la Corsa delle Botti alle 18, la musica tra passato e presente alle 18.30 e pigiatura del Baccanale al Dio Bacco alle ore 20.

Nel Camelieto attività per bambini con letture animate e laboratori fino alle 20.30. In Piazza Cairoli alle 18 “In vino veritas”, con musica e poesia in omaggio al vino, e alle 19 spettacolo degli Sbandieratori per poi concludere la sera con il concerto corale “Happy Singer Choir”. In via Cannetoli e via Alfonso Alfonsi alle 17 avrà luogo la III edizione del “Tronchetto al Mosto più lungo del mondo“, mentre dalle 20 in poi cena in strada e stornelli romani con Ilario Belli.

In via Luigi Novelli alle 16 aprirà il salotto del vino, mentre alle 19 sarà inaugurata la mostra del maestro Giuseppe Cherubini con la partecipazione dei gruppi folkloristici dei Monti Lepini. Alle 20 aprirà ufficialmente l’XI edizione del Velletri Wine festival Nicola Ferri con collettive di pittura e scultura; alle 21 verrà assegnata la “Torre del Trivio d’Oro”. Via del Comune accoglierà o’Cafariello storico con mostre e degustazioni, mentre Piazza Metabo sarà animata dalla musica popolare di Bruno Moroni.

Anche le scalette di San Martino saranno ornate dalle installazioni artistiche di Egi Stella con il trionfo di Bacco e Arianna, mentre la piazza di San Martino sarà allestita per una rievocazione storica oltre ai “Musici Viatores” che gireranno per tutto il centro storico proprio a partire qui e allo spettacolo degli Sbandieratori alle 18:30.

Piazza Mazzini alle 18 accoglierà lo spettacolo degli Sbandieratori, a seguire le musiche tradizionali con Meritmirì, meridione, ritmi e riti. Alle 20 piano bar con Lele Nardozi. Via Furio ospiterà la consueta collettiva di pittura Grappolo d’Oro 2024.

Piazza Caduti sul Lavoro alle 17:30 accoglierà l’arrivo del corteo di inaugurazione della festa e alle 18 si trasformerà nella “Vigna del sor Michele” con la pigiatura tradizionale e un allestimento scenografico estremamente suggestivo insieme all’animazione velletrana. Alle 21.30 il concerto dei Neri per Caso.

Porta Napoletana, invece, sarà tutta a tema Appia Antica con l’Appia Day: conversazioni, performance e l’inaugurazione della mostra “Il viaggio di Orazio da Roma a Brindisi: Regina viarum una strada tra tante culture” e la conversazione con il professor Ciro Gravier. Anche la Chiesa di San Francesco ospiterà la mostra personale di Massimo Pennacchini.

Domenica 22 settembre il Salotto Del Vino aprirà alle 10, sempre nei principali punti di Piazza Garibaldi, Piazza Cairoli, via Luigi Novelli, Piazza Metabo, Piazza Mazzini e Piazza Caduti sul Lavoro.

In Piazza Garibaldi alle 9.45 si svolgerà il raduno dei Bersaglieri, mentre alle 10 è prevista la pigiatura “dei bambocci e delle munelle”. Alle 11 la cerimonia di riempimento delle Botti. Alle 13 pranzo in musica con Franco Califano cover e Fest’in pasta. Nel pomeriggio, dalle 15.30 vendemmia, musica e pigiatura prima della corsa alle botti alle ore 17.

Seguiranno lo spettacolo finale degli Sbandieratori e le lezioni di ballo swing con gli spettacoli musicali di Italia Dixie Band prima della cena spettacolo. Al Camelieto le letture per bambini e le attività laboratoriali per i più piccoli saranno sia di mattina dalle ore 11 che di pomeriggio dalle 16.30.

Piazza Cairoli alle 10.30 sarà animata dal concerto della Banda Città di Velletri Umberto Cavola e dal pranzo in musica “una voce ‘na chitarra” con il duo degli StornellAttori. Dalle 16.30, invece, spazio agli Sbandieratori, poi organetti e animazione folkloristica fino alle ore 20 con il concerto “Danny e the night Drifters”, la storia della soul music.

Via Luigi Novelli si animerà dalle 18:30 con la nomina dei nuovi Cavalieri della Stera e le Premiazioni della Velletri Wine Festival (Premio Pallade Veliterna e Torre del Trivio d’Oro). Via del Comune dalle ore 10 sarà popolata da O’cafariello storico con mostre e degustazioni, mentre in Piazza Metabo si conferma la musica popolare con Bruno Moroni.

Piazza Mazzini alle 10.30 ospiterà un concerto di organetti e alle 12.30 “una voce, un organetto, una chitarra con i canti all’osteria”. Alle 15.15 spettacolo degli Sbandieratori, alle 16.30 si esibirà il “Millennium trio, la fisarmonica fra folk e contemporanea”.

Alle 18 balli popolari in piazza con cantori e suonatori e alle 20 gli StornellAttori con un intrattenimento romanesco e popolare. La vicina via Furio sarà ancora una volta abbellita dalle splendide opere pittoriche per il Grappolo d’Oro 2024.

Tantissime attività anche a piazza Caduti sul Lavoro sin dal mattino: l’arrivo della sfilata dei Bersaglieri alle 11, poi alle 11.30 la Vigna del sor Michele sarà animata da musica, pigiatura dei piccoli nel rispetto della tradizione e rievocazione dei tempi passati. Alle 15 da Piazza Caduti sul Lavoro partirà anche il corteo degli Sbandieratori mentre alle ore 20 si svolgerà l’ultima pigiatura.

Alle 21:30 il gran concerto finale con Greg e the Frigidaires. Al Teatro Artemisio–Volonté si svolgerà lo spettacolo teatrale “Per amore si può fare”, evento benefico a cura della compagnia Dilettanti all’Opera (16.30).

Un programma ricco, variegato e pieno di opportunità per cittadini e turisti reso possibile grazie al grande impegno organizzativo degli addetti ai lavori e al supporto degli sponsor Banca Popolare del Lazio, Agriappia, Centro Agroalimentare Roma, Renova Costruzioni Generali, One Facility, Aso Group, Crespi Emanuele Movimento Terra.

Due giorni da vivere per riscoprire la bellezza del centro storico e tuffarsi nelle tradizioni e nei prodotti tipici locali per una festa storica che celebra una 93esima edizione in grande stile. L’intento dell’edizione 2024 è quello di far vivere ogni angolo del Corso e del Centro, coinvolgendo e aggregando attività commerciali, monumenti e punti strategici. L’appuntamento è a Velletri, sabato 21 e domenica 22 settembre.