Velletri. La piccola Lavinia travolta all’asilo, Corte d’Appello: imputate prive di rimorso

La corte d'Appello di Roma ha reso pubbliche le ragioni alla base della condanna inflitta a Francesca Rocca e Chiara Colonnelli, rispettivamente la maestra e la madre di una compagna di scuola, coinvolte nell'incidente che sette anni fa ha cambiato la vita di Lavinia Montebove. La bambina, allora appena sedici mesi, è stata investita da un'automobile ed è da allora in coma.

Motivazioni della condanna

Il verdetto ha sottolineato non solo la “negligenza e l’imprudenza” delle imputate, elementi che hanno portato a “conseguenze devastanti e permanenti” per Lavinia e i suoi cari. I giudici hanno messo in evidenza anche l’atteggiamento mantenuto dalle due donne nel corso del processo. Hanno notato l’assenza di rimorso o consapevolezza delle azioni compiute.

L’impatto sulla famiglia

Mentre Lavinia lotta ancora tra la vita e un'esistenza sospesa, i suoi genitori affrontano ogni giorno le difficoltà di una situazione che sembra non avere mai fine. La battaglia legale durata anni si intreccia con il dolore quotidiano di una famiglia che cerca giustizia e risposte per la propria figlia.

Un processo lungo e difficile

Il lungo iter giudiziario è stato caratterizzato da momenti complessi e decisioni difficili. Tuttavia, alla base della sentenza c'è la volontà di attribuire responsabilità chiare per un evento tragico che poteva essere evitato. Le motivazioni dettagliate depositate dalla corte servono a fare chiarezza su quanto accaduto quel giorno fatale.

