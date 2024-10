Velletri, pronta a riaprire la clinica San Raffaele: sarà eccellenza sanitaria

A Velletri, si avvicina una svolta importante nel panorama sanitario privato: dopo tredici anni di inattività, la clinica San Raffaele è pronta a riaprire. Situata lungo la via dei Laghi, tra Velletri, Ciampino e la via Appia Nuova, la struttura è stata oggetto di discussioni e aspettative da parte della comunità e delle istituzioni locali.

La clinica, che aveva chiuso i battenti nel 2012, rappresentava un punto di riferimento per i cittadini di Velletri e delle aree limitrofe, e la sua assenza ha lasciato un significativo vuoto sanitario, costringendo molti a cercare assistenza altrove.

In questi mesi, i preparativi per la riapertura si sono svolti in modo discreto, con la formazione del personale in corso attraverso corsi di aggiornamento e sessioni organizzative, per garantire un’assistenza sanitaria di qualità ai futuri pazienti.

La visita del Ministro nel 2023

Nel maggio 2023, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, accompagnato dal sindaco Ascanio Cascella, ha visitato la clinica. La riapertura era inoltre finita sotto i riflettori nazionali a causa di una querela dell’ex assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, che, accusando un tentativo di corruzione poi rivelatosi infondato, aveva portato l’intera vicenda all’archiviazione.

La ripresa delle attività è attesa per il 2025, con un piano di riapertura graduale e in conformità con le normative sanitarie vigenti. Saranno attivati reparti fondamentali per soddisfare le esigenze assistenziali della cittadinanza e, oltre alla riapertura come centro sanitario, la clinica San Raffaele si propone come polo di eccellenza nella formazione, con corsi e tirocini per formare la prossima generazione di operatori sanitari.