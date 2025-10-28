Velletri, rapina supermercato viale Europa: arrestato 28enne dopo inseguimento e incidente a catena

Un pomeriggio movimentato a Velletri si è concluso con l’arresto di un uomo di 28 anni e la denuncia a piede libero di una giovane donna, entrambi appartenenti a una comunità rom e con cittadinanza italiana. I due sono gravemente indiziati di aver compiuto una rapina impropria ai danni di un supermercato in viale Europa, episodio che ha generato un inseguimento e diversi incidenti stradali, coinvolgendo più veicoli e causando anche il ferimento lieve di un militare dell’Arma.

Velletri rapina supermercato: intuizione maresciallo fuori servizio

La vicenda ha avuto inizio poco dopo le 13:00, quando un maresciallo della Stazione Carabinieri di Velletri, libero dal servizio, ha notato movimenti sospetti nel parcheggio del supermercato. Alcune persone, tra cui i due indagati, stavano salendo frettolosamente a bordo di una Renault Clio, lasciando l’area con un atteggiamento che ha subito destato l’attenzione dell’ufficiale.

Inseguimento tra le vie cittadine, incidente a catena

Il maresciallo, intuendo la possibilità di un reato appena commesso, ha allertato la Centrale Operativa della Compagnia di Velletri, che ha inviato sul posto altre pattuglie per bloccare l’auto. Poco dopo, il veicolo è stato intercettato lungo viale Salvo D’Acquisto.

Alla vista dei militari, il 28enne alla guida ha tentato una manovra disperata per evitare il controllo, imboccando un parcheggio privo di uscite. Braccato, ha invertito la marcia e, nell’uscire, ha urtato un’auto in sosta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nel tentativo di allontanarsi e dirigersi verso l’Appia Sud, ha provocato un incidente a catena: prima l’impatto con un’autovettura che sopraggiungeva dal centro cittadino, poi un secondo schianto con un mezzo proveniente dalla direzione opposta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nonostante i danni e l’auto semidistrutta, l’uomo ha cercato di rimettersi in marcia, investendo lievemente uno dei carabinieri che si era avvicinato al finestrino per bloccarlo. Il militare ha riportato lesioni non gravi, ma l’episodio ha aggravato la posizione del conducente.

Refurtiva ritrovata a bordo: un televisore da 400 euro

La successiva perquisizione dell’auto ha confermato i sospetti: nel bagagliaio era nascosto un televisore del valore commerciale superiore a 400 euro, risultato rubato poco prima dagli scaffali del supermercato di viale Europa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo e la giovane donna avevano prelevato il prodotto tentando di eludere i controlli alla cassa. La fuga repentina a bordo della Clio ha dato origine a tutta la catena di eventi che ha portato all’arresto del 28enne.

Le accuse e la posizione dei due indagati

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria, a cui si aggiungono le contestazioni per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni nei confronti del militare colpito durante il tentativo di fuga. La ragazza che era con lui è stata invece denunciata a piede libero con la stessa imputazione principale, rimanendo al momento indagata in stato di libertà. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Entrambi risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Un profilo che rafforza i sospetti degli investigatori sulla dinamica della rapina, anche se la loro posizione dovrà essere vagliata nel corso delle indagini preliminari.