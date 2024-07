Velletri, “Sagra della Trippa alla romana e dello Gnocco velletrano” dal 24 al 28 luglio 2024

Dal 24 al 28 luglio 2024, Velletri ospiterà la tanto attesa “Festa della Trippa alla Romana e dello Gnocco alla Velletrana“, un evento culinario che celebra due dei piatti più amati della tradizione gastronomica locale. La manifestazione si terrà al PalaBandinelli in via Ariana, offrendo ai partecipanti un’occasione imperdibile per gustare prelibatezze tipiche e immergersi in un ricco programma di spettacoli ed esibizioni.

Programma dell’evento

La Festa si articolerà su cinque giorni, ognuno caratterizzato da appuntamenti imperdibili:

Mercoledì 24 luglio : Ore 18: Inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro alla presenza delle autorità e degli organizzatori. Ore 20.30: Esibizione delle scuole di ballo “Ballando con Silvia” e “I Dance” di Alberto Maggi. Ore 21: Spettacolo musicale dell’Orchestra Spettacolo “Cico&Luis”.

: Giovedì 25 luglio : Ore 20.30: Performance della scuola di ballo “Antonio e Tamara”. Ore 21: Concerto dei “Maracaibo”.

: Venerdì 26 luglio : Ore 20.30: Esibizione della scuola di ballo “Blue Star”. Ore 21: Spettacolo musicale di Valentina Urbini.

: Sabato 27 luglio : Ore 21: Concerto del gruppo “I Figli delle Stelle”.

: Domenica 28 luglio : Ore 20.30: Esibizione della scuola di ballo “Luchi Dance” di Laura Mattacchioni. Ore 21: Chiusura della festa con lo spettacolo musicale di “Mirco e l’Ottava Nota”.

:

Valorizzare le tradizioni locali

L’Assessore all’Agricoltura e Sovranità Alimentare, Cristian Simonetti, ha dichiarato: “La Festa della Trippa e dello Gnocco Velletrano vuole valorizzare due tipici prodotti regionali e locali. Questa manifestazione ha ottenuto il riconoscimento della prestigiosa Accademia della Trippa e invito tutti i veliterni a venire alla Festa per degustare prodotti di qualità e godersi le iniziative del territorio”.

Preparazione della trippa e degli gnocchi secondo la tradizione

La festa sarà un vero e proprio tripudio di sapori, con la possibilità di assaporare piatti preparati secondo la tradizione. La preparazione della trippa alla romana segue una ricetta che inizia con la cottura della cipolla nel vino, seguita dall’aggiunta della trippa e della menta. La trippa viene poi cotta con vino bianco per circa quaranta minuti, dopo di che si aggiunge il pomodoro e la cottura prosegue per un’altra ora e mezza o due.

Gli gnocchi alla velletrana, invece, saranno conditi con pomodorini pachino freschi, guanciale, basilico e pecorino, offrendo un’esplosione di sapori tipici della cucina locale.

Appuntamento imperdibile a ingresso gratuito

La Festa della Trippa alla Romana e dello Gnocco alla Velletrana è un evento che unisce cultura, tradizione e gastronomia, rappresentando un’occasione unica per i cittadini di Velletri e del Lazio. Partecipare significa non solo gustare piatti deliziosi, ma anche supportare e celebrare le tradizioni locali, immergendosi in un’atmosfera festosa e conviviale.

La manifestazione aprirà tutti i giorni alle ore 18, mentre a partire dalle 20 saranno attivi gli stand enogastronomici, a disposizione di tutti i partecipanti. Il programma prevede ogni sera, alle 20:30, l’esibizione delle scuole di ballo prima del concerto o dello spettacolo di intrattenimento delle ore 21.

Non perdete l’opportunità di essere parte di questa straordinaria celebrazione dal 24 al 28 luglio al PalaBandinelli di Velletri. L’ingresso alla Festa è gratuito.

Velletri, una pittoresca cittadina situata nei Castelli Romani, è facilmente raggiungibile da Roma e offre una ricca gamma di attrazioni storiche, culturali e naturali. Ecco una guida su come arrivare e cosa vedere a Velletri.

Come raggiungere Velletri da Roma

In treno: La maniera più comoda e veloce per raggiungere Velletri è il treno. Dalla stazione Termini di Roma, prendete un treno diretto per Velletri. Il viaggio dura circa un’ora, con treni in partenza regolarmente durante la giornata.

In auto: Se preferite guidare, potete prendere la Via Appia (SS7) in direzione sud-est. Il percorso di circa 40 km richiede circa un’ora, a seconda del traffico. Un’alternativa è l’autostrada A1 con uscita a Valmontone, proseguendo poi per Velletri.

In autobus: Diverse linee di autobus collegano Roma a Velletri, partendo principalmente dalle stazioni Anagnina e Laurentina. Il viaggio dura circa un’ora e mezza.

Cosa visitare a Velletri

Velletri è una città ricca di storia e cultura, con numerosi siti di interesse da esplorare:

1. Cattedrale di San Clemente: Questo imponente edificio religioso, ricostruito nel XVIII secolo, è un esempio magnifico di architettura barocca. La cattedrale ospita preziose opere d’arte e offre una vista panoramica sulla città.

2. Museo Civico di Velletri: Situato nel Palazzo Comunale, il museo ospita reperti archeologici che raccontano la storia antica della città, dalla preistoria all’epoca romana.

3. Chiesa di Santa Maria del Trivio: Una splendida chiesa rinascimentale, nota per il suo campanile ottagonale e gli affreschi interni.

4. Villa Ginnetti: Un’elegante villa settecentesca circondata da un vasto parco. È il luogo ideale per una passeggiata rilassante immersi nel verde.

5. Tempio di Ercole: I resti di questo antico tempio romano sono situati in una zona panoramica della città e offrono un’affascinante testimonianza del passato glorioso di Velletri.

6. Piazza Cairoli: Il cuore pulsante di Velletri, questa piazza è il luogo ideale per godersi un caffè in uno dei tanti bar o semplicemente osservare la vita cittadina.

7. Parco dei Castelli Romani: Situato nei dintorni di Velletri, questo parco naturale offre numerosi sentieri per escursioni, aree picnic e splendide viste sui colli circostanti.

Velletri è una destinazione affascinante facilmente raggiungibile da Roma, perfetta per una gita fuori porta all’insegna della storia, della cultura e della natura. Che siate appassionati di archeologia, amanti dell’arte o semplicemente in cerca di una passeggiata rilassante, Velletri ha qualcosa da offrire a tutti.