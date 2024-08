Vendite schizzate alle stelle: ecco il farmaco che fa dimagrire sul serio | L’obesità sarà solo un ricordo

Chiedi al medico di questo farmaco, una manna dal cielo contro l’obesità

L’obesità è stata di recente dichiarata una malattia e questo è stato un enorme passo avanti, per la medicina e per la scienza. Questa patologia complessa, infatti, viene spesso ridotta a stereotipi del tutto falsi ed eccessivamente semplicistici: chi soffre di obesità, infatti, spesso viene descritto come pigro e “mangione” e a queste due caratteristiche viene ricondotta la causa dei problemi legati al peso.

Considerarla una malattia, invece, permette all’obesità di essere guardata sotto a un altro punto di vista e, soprattutto, permette a chi ne soffre di essere visto come un paziente da curare, anche tramite supporti medici e farmacologici, e non solo come una persona pigra che, in qualche modo, ha delle responsabilità in merito a quella patologia.

A tal proposito, c’è tutta una categoria di farmaci molto utilizzata contro l’obesità: le vendite di questi prodotti stanno schizzando alle stelle, ma è bene stare attenti. Di cosa si tratta.

Boom di vendite per l’antidiabetico

Nel secondo trimestre del 2024, il farmaco antidiabetico orale Rybelsus, a base del principio attivo semaglutide, ha registrato un aumento delle vendite del 75% rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. Tra i suoi effetti, oltre all’abbassamento dei livelli di glicemia e quindi al controllo del diabete, vi è anche quello della perdita di peso: la semaglutide, infatti, è un principio attivo usato per il trattamento di adulti affetti da diabete di tipo 2 e per il trattamento dell’obesità.

I medici, però, sconsigliano di assumere questo farmaco solo ed unicamente per la perdita di peso in modo autonomo, quindi senza il consulto medico: proprio per via di questo suo potere, infatti, molte persone con problemi di obesità stanno sfruttando la presenza in casa di questo farmaco, magari per via di parenti diabetici, solo per la cura della propria patologia metabolica.

Rivolgersi a un medico!

Se si hanno problemi di obesità e si vuole intraprendere una strada, anche farmacologica, che porti alla cura di questa malattia, è importante rivolgersi al proprio medico curante.

A livello specialistico, invece, si può parlare con un dietologo, un endocrinologo o un gastroenterologo. In generale, intraprendere un percorso specializzato che non escluda anche la componente psicologica è importante se si vuole trovare una soluzione efficace e duratura al problema dell’obesità, che ha conseguenze non solo sul piano della salute ma anche su quello della socializzazione e della realizzazione personale, spesso a causa di pregiudizi e preconcetti.