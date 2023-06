Venduta la villa di Christian De Sica a Capri

(Adnkronos) –

La villa di Capri di Christian De Sica è stata venduta. Lo comunica in una nota la Lionard Luxury Real Estate che ha curato la vendita della storica dimora, con vista unica sull'isola e contemporaneamente sulla Baia di Napoli e sul Golfo di Salerno. La villa è parte della dimora storica 'I Quattro Venti', una di quelle che hanno contribuito al mito di Capri, progettata e fatta costruire dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder, tra il 1900 e il 1903, alle pendici del monte Solaro. In stile caprese, è stata realizzata in quello che fu lo studio d’artista di Vedder. Un destino che proseguirà anche con i successivi proprietari: venduta al conte Earl Brewster, la villa 'I Quattro Venti fu luogo di lungo soggiorno per lo scrittore D.H. Lawrence che qui lavorerà alla stesura del suo celeberrimo romanzo 'L’amante di Lady Chatterley'. L’intera proprietà passerà di nuovo di mano alla fine degli Anni Trenta, e continuerà a essere frequentata da tanti artisti, tra cui Joseph Beuys (che a Capri ha dedicato una sua celebre opera) e Cy Twombly. “Capri è una delle destinazioni più richieste da clienti che cercano straordinaria bellezza. Lo conferma l’incremento di richieste di acquisto cui abbiamo assistito in questo primo periodo dell’anno rispetto al precedente, pari all’+87% – afferma Jennifer Giraldi, Senior Partner di Lionard e direttrice nazionale delle vendite – Il dinamismo del mercato immobiliare in questa parte d’Italia non solo ci ha spinti ad aprire un nostro ufficio a Napoli, importante presidio di un territorio affascinante e unico, ma a sviluppare strategicamente il nostro portfolio con trophy asset ben rappresentati dalla villa progettata e fatta costruire dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder”, conclude Giraldi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

