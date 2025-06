Venerdì 27 giugno al Caruso Belmond di Ravello una serata esclusiva con Luca Coslovich: mixology e cinema

Un evento fuori dall’ordinario va in scena venerdì 27 giugno 2025, tra i profili taglienti della Costiera Amalfitana e il fascino senza tempo del Belmond Hotel Caruso di Ravello. Ad accogliere gli ospiti, dalle ore 18:00, sarà una serata che mette al centro il talento, la precisione e la ricerca del gusto attraverso la figura di Luca Coslovich, professionista della mixology internazionale, ospite del Bar Caruso per l’appuntamento speciale “007 Bartending Night”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Coslovich non è solo un bartender di esperienza: è un narratore di storie attraverso ingredienti, uno sperimentatore che unisce l'eleganza del gesto alla cultura cinematografica. Conosciuto anche come "Cybartender" per aver lanciato uno dei primi siti web personali del settore nel 1997, oggi è un punto di riferimento tra Montecarlo e i circuiti dei grandi concorsi europei. Al Caruso porterà una selezione inedita di drink ispirati all'universo narrativo di James Bond, in una cornice dove la mixology dialoga con il paesaggio e la musica dal vivo completa l'esperienza.

Il format: Bond come chiave tematica per raccontare la mixology contemporanea

Il tema della serata, interamente dedicato all’estetica e all’immaginario dell’agente 007, non è un pretesto scenografico. Si tratta di una chiave di lettura con cui Luca Coslovich interpreta cocktail come fossero scene di un film: la scelta degli ingredienti è legata a dinamiche di trama, i profumi richiamano atmosfere cinematografiche, il servizio diventa parte del racconto.

I drink non saranno anticipati. Nessuna lista, nessuna preview: le ricette saranno rivelate soltanto nel corso della serata, come colpi di scena in un giallo ben costruito. Una scelta che vuole lasciare spazio alla sorpresa, per restituire al pubblico non solo una degustazione, ma un’esperienza narrativa. Due i filoni concettuali: indagine e rischio, che si traducono in texture, accostamenti e contrasti aromatici inattesi.

Un bar iconico nel cuore di Ravello, affacciato sulla bellezza

A fare da sfondo all’iniziativa, c’è un luogo carico di identità: il Bar Caruso, all’interno del Belmond Hotel, non è soltanto un punto di ristoro ma un luogo che incarna l’anima della ospitalità di alta gamma sulla Costiera. Le bifore che incorniciano la terrazza si affacciano direttamente sul mare, tra rocce verticali e sfumature del tramonto, con il profumo inconfondibile del limone amalfitano che aleggia tra i tavoli.

L’atmosfera sarà quella delle grandi serate: ospiti selezionati, cocktail pensati su misura, musica dal vivo e una narrazione immersiva che accompagna l’intera esperienza. Tommaso Mansi, bar manager storico del Caruso, ospiterà Coslovich in una sinergia tra scuola campana e ispirazione internazionale.

Un evento da vivere, non solo da raccontare

Nel panorama degli eventi dell'estate italiana, la 007 Bartending Night rappresenta un format di alto profilo, pensato per un pubblico attento alla qualità e all'unicità dell'esperienza. La scelta di non svelare in anticipo le composizioni dei drink segue una logica ben precisa: lasciare al momento della degustazione il ruolo centrale, come accade in un finale di trama ben congegnato.

Nulla è affidato al caso, dalle scelte musicali alla cura per ogni dettaglio scenografico. I drink si muovono tra gli archetipi della seduzione cinematografica e la profondità sensoriale della miscelazione moderna, in un equilibrio che rispecchia la tensione tipica di una scena d’azione. La Costiera non fa da sfondo ma da co-protagonista: i suoi profumi, le sue curve, le luci serali sulla pietra, tutto contribuisce alla costruzione dell’atmosfera.

Una firma di qualità nel mondo del bartending

Luca Coslovich, oggi in forze al Casino di Montecarlo, ha costruito nel tempo un linguaggio proprio, che unisce tecnica rigorosa, sensibilità narrativa e attenzione per il cliente. È stato giudice in numerosi concorsi nazionali e si occupa attivamente di formazione, portando nei bar italiani ed europei un approccio che intreccia innovazione, ricerca sensoriale e cultura cinematografica. A Ravello, Coslovich porta non un set preconfezionato, ma un laboratorio esperienziale in cui ogni drink è anche un frammento di racconto.

Occasione unica per gli appassionati di mixology e cultura del bere

L’appuntamento di venerdì 27 giugno rappresenta una delle punte più alte del calendario estivo del Belmond Caruso. Per chi ama il buon bere, ma anche per chi è alla ricerca di esperienze emotive, di eventi che vanno oltre l’ordinario, questa serata ha tutte le carte in regola per lasciare un segno.

Nessuna retorica, solo qualità. Nessuna forzatura, solo mestiere. Un evento in cui la mixology diventa linguaggio, e il bicchiere non è altro che un mezzo per raccontare storie. E stavolta, la storia inizia a Ravello ma potrebbe concludersi – idealmente – a Montecarlo, con una Aston Martin che si allontana lungo i tornanti mentre nel bicchiere restano solo poche gocce, profumate di limone e mistero.

