Venezia, atti osceni a bordo: Kanye West e Bianca Censori banditi da società di motoscafi

(Adnkronos) – Kanye West e sua "moglie" Bianca Censori sono stati banditi a vita da una società di noleggio di motoscafi di Venezia dopo aver dato scandalo sul Canal Grande. La coppia si è fatta beccare in atteggiamenti intimi a bordo di un'imbarcazione, con il rapper-stilista statunitense coi pantaloni visibilmente abbassati e le natiche nude al vento, mentre la testa di Bianca era china sul suo grembo. Le immagini hanno fatto il giro del web e la Venezia Turismo Motoscafi, la società che ha noleggiato la barca a West e Censori, ha parlato in esclusiva con Daily Mail Australia, confermando che la coppia "non è più la benvenuta" a bordo delle loro barche. Nella sua dichiarazione la società ha condannato l'attività volgare della coppia, pur confermando di essere "completamente all'oscuro" di ciò che è accaduto sulla barca fino a quando le foto sono state rese pubbliche. "A bordo, l'autista doveva tenere d'occhio il traffico e non ha visto queste oscenità. Se ciò fosse accaduto, sarebbe sceso immediatamente e avrebbe segnalato i trasgressori a chi di dovere", si legge nel comunicato.

