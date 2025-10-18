Veni Vidi Vini(li): a Formello la decima edizione tra musica dal vivo, vinili e sapori d’eccellenza

Domenica 19 ottobre 2025 Formello diventa palcoscenico di uno degli eventi più attesi dell’autunno laziale: la X edizione di “Veni Vidi Vini(li)”, kermesse che celebra il connubio tra musica e tradizione enogastronomica. La Residenza “La Mimosa” ospiterà un happening che mescola dischi in vinile, concerti dal vivo e degustazioni di eccellenze italiane, con la presenza di artisti, personalità istituzionali e ospiti illustri. Madrina della giornata sarà la contessa Silvana Pascale Augero, mentre l’ospite d’onore sarà Rosanna Lambertucci.
Veni Vidi Vini(li): un evento tra musica, cultura e tradizione
Nata dieci anni fa da un’idea capace di unire il ritorno del vinile al successo intramontabile della cucina italiana, “Veni Vidi Vini(li)” è diventata negli anni un punto di riferimento per gli appassionati di musica e gastronomia. Il titolo, ispirato alla celebre frase di Giulio Cesare “Veni, Vidi, Vici”, gioca con l’assonanza per sottolineare il doppio protagonista della giornata: i vinili e i vini.
La manifestazione celebra due mondi che, nonostante l’avanzare della tecnologia e dei gusti globalizzati, mantengono un fascino autentico e un valore culturale riconosciuto in tutto il mondo.
I protagonisti musicali della decima edizione
Il programma musicale è ricco di nomi noti e performance uniche. A esibirsi saranno Renato Frasca, leader della storica band “The KingRay 72”, insieme allo special guest Tony Gallo. Attesi anche il sassofonista Paolo Russo, l’attore e batterista Alberto Marozzi, noto per le collaborazioni con Carlo Verdone, e il rapper Nine, che presenterà brani dal suo ultimo album “Stereoloquio” in una chiave anni ’70.
Sul palco saliranno anche il gruppo rock Collagene, la cantautrice Giulia Ananìa e l’attrice e cantante Roberta Albanesi, impegnata in un progetto dedicato alla figura di Franco Califano. La colonna sonora dell’evento, affidata a vinili originali, promette di restituire un’esperienza sonora unica, capace di evocare atmosfere impossibili da replicare con le tecnologie digitali.
Eccellenze enogastronomiche protagoniste a Formello
Non solo musica: “Veni Vidi Vini(li)” è anche un viaggio tra i sapori. La curatrice enogastronomica Luana Cavazzuti ha selezionato prodotti simbolo della tradizione italiana:
- i dolci artigianali dell’Antica Pasticceria e Fabbrica di Cioccolato Caputo di Casagiove;
- le celebri mozzarelle al tartufo della Botteghella di Enzo Tammaro, partner culinario della Scuderia Ferrari;
- il pane, i grissini e i croissant del forno Pandiseta, premiato in Campidoglio con l’“Oscar capitolino – Premio Simpatia”;
- i vini della storica Masseria Frattasi, fondata nel 1779, con la falanghina “Donna Laura” come punta di diamante.
Un’offerta gastronomica che unisce eccellenza e tradizione, confermando come la cucina italiana resti un biglietto da visita di prestigio a livello internazionale.
Ospiti illustri e istituzioni presenti
La risonanza della manifestazione è confermata dalla lunga lista di ospiti. Oltre a Rosanna Lambertucci e alla contessa Silvana Pascale Augero, saranno presenti personalità del mondo dello spettacolo come Enrico Vanzina, Eleonora Vallone, il principe Guglielmo Giovanelli Marconi e il marchese Giuseppe Ferrajoli.
Di rilievo anche la partecipazione istituzionale: il sindaco di Formello Gian Filippo Santi, l’assessore alla Cultura e allo Sport Roberta Bellotti, l’assessore all’Ambiente Giancarlo Zuccheri, la presidente del Consiglio comunale Roberta Mazzoneschi e il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio Giuseppe Emanuele Cangemi. A livello europeo sarà presente l’europarlamentare Antonio Rinaldi.
Arte, cultura e media a sostegno della manifestazione
L’evento non si limita alla musica e alla gastronomia. Spazio anche all’arte con i maestri Athos Faccincani, Enrico Benaglia, Ferdinando Codognotto, Vittorio Paradisi ed Eugenio Sgaravatti, affiancati dal gallerista Remo Panacchia.
A documentare la giornata ci saranno i fotografi Giancarlo Sirolesi e Massimo Bruni, insieme alle telecamere del regista Marco Marcelli. Numerose anche le presenze dal mondo del giornalismo e dei media, con testate online e televisive come Tele Universo e Radio Roma Capitale.
Veni Vidi Vini(li): un ponte tra passato e futuro
La decima edizione di “Veni Vidi Vini(li)” conferma la capacità dell’evento di coniugare tradizione e innovazione. Se il vinile rappresenta il ritorno a un ascolto autentico e caloroso, i prodotti enogastronomici portano avanti una tradizione italiana in continua evoluzione.
Formello si prepara così a ospitare una giornata che non è soltanto spettacolo, ma anche celebrazione di un patrimonio culturale che continua a unire generazioni, tra la passione per la musica e l’amore per il buon cibo.
Marino Collacciani, patron di Veni Vidi Vini(li)