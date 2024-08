Ventilatore potenziato, ecco il trucco che ti svolta l’estate | ‘Più efficace del condizionatore’: casa gelida all’istante

Ecco il trucco migliore dell’esteta per potenziare il ventilatore che è più efficace di usare il condizionatore…

Nel corso di questa estate stiamo assistendo ai drammatici effetti del riscaldamento globale, visto che le temperature sono eccessivamente alte, tanto da star stabilendo addirittura dei record. Questo sta avendo un impatto negativo non solo sull’economia agraria ma anche sulla vita delle persone.

Infatti, le temperature superano spesso i 40 gradi e restano molto alte anche durante la sera, andando a complicare la vita delle persone fragili. Adesso usare in modo massivo il condizionatore è diventato quasi la regola, proprio per contrastare questo clima torrido.

I condizionatori, anche quelli più moderni, hanno un consumo elettrico davvero elevato e questa viene tutt’oggi prodotta mediante l’uso di fonti fossili.

Questa cosa non fa che contribuire ancora di più al riscaldamento globale. Inoltre, l’uso eccessivo dei condizionatori inizia anche a sovraccaricare le reti elettriche cosa che porta ad avere continui blackout.

Uso del ventilatore invece del condizionatore

Inoltre, utilizzare a lungo i condizionatori può essere dannoso anche per le tasche poiché il costo dell’energia elettrica non è di certo economico di recente. Al contrario, l’uso dei ventilatori è un’alternativa decisamente più sostenibile sia da punto di vista economico che ecologico. Questi utilizzano una minor quantità di energia.

I ventilatori non diminuiscono la temperatura circostante ma aiutano a far evaporare il sudore dalla pelle e a far circolare l’aria, per questo si percepisce una maggior sensazione di freschezza. Per potenziare l’effetto del condizionatore esistono dei trucchetti che riescono a simulare un effetto simile a quello del condizionatore. Scopriamo come fare nei prossimi paragrafi.

Trucco per potenziare il ventilatore: meglio del condizionatore

Durante il periodo estivo, se decidete di utilizzare il ventilatore potete usare uno di questi due trucchi per rinfrescare l’aria intorno a voi. Infatti, basta solamente posizionare una ciotola di ghiaccio o una bottiglia d’acqua ghiacciata davanti al ventilatore. Più il ghiaccio si scioglie, più il freddo che si diffonde è simile a quello del condizionatore.

In questo modo si abbassa la temperatura nell’ambiente circostante. Tuttavia, in alternativa potrete anche usare un panno umido. Basta metterlo dietro la griglia del ventilatore, così da far vaporizzare l’acqua e diffonderla nell’ambiente che diventa più umido e fresco. Inoltre, anche mettere il ventilatore davanti alla finestra è un buon trucco per far ricambiare l’aria. In questo modo potrete combattere almeno un po’ il caldo e migliorare la vostra qualità di vita.