Ventola del pc rumorosa, non chiamare il tecnico | Con pochi click risolvi il problema: è facile anche per un principiante

Ventola del pc troppo rumorosa rispetto al solito? Non c’è bisogno di chiamare immediatamente il tecnico. Per risolvere tutto bastano pochi click…

La ventola del pc a lungo andare e in determinate condizioni può diventare una cosa non solo fastidiosa ma anche pericolosa per questo strumento.

Tuttavia se iniziate a sentire un rumore alla ventola, non c’è bisogno di allarmarsi immediatamente e portare il computer da un tecnico.

Nella maggioranza delle situazioni si tratta di qualcosa di abbastanza semplice da risolvere, semplicemente seguendo delle piccole e semplici indicazioni.

Ecco come sistemare la ventola del pc

Provare a risolvere in modo definitivo il problema del rumore alla ventola e migliorare il funzionamento del pc non è proprio una cosa impossibile da fare. La ventola del nostro strumento è stata creata apposta per rinfrescare ed evitare il surriscaldamento delle componenti interne del nostro dispositivo come per esempio la scheda grafica, la CPU e altri elementi hardware. In questo modo si cerca di evitare che queste possano fondere o danneggiarsi in modo irrecuperabile.

Nel corso del tempo però è possibile che insorgano alcuni rumori collegati che possono risultare anche abbastanza fastidiosi se si sta lavorando. Andiamo a vedere insieme quali sono le principali cause, a volte basta un click per risolvere. Il rumore della ventola può essere causato da molteplici motivi per esempio qualche volta è l’accumulo di polvere che ostacola il funzionamento delle ventole. Questo porta la ventola a lavorare al massimo delle sue possibilità perché tende a sovrastimare il riscaldamento delle componenti interne del pc.

Prova questo metodo davvero infallibile

Per risolvere il rumore della ventola, il primo intervento da fare è pulire il pc, sicuramente. La polvere tende ad accumularsi con molta facilità. Spesso basta già solamente questo affinché tutto funzioni nel modo corretto. Altre volte, bisogna agire più in profondità magari utilizzando una bomboletta di aria compressa. In questo modo la circolazione dell’aria dovrebbe migliorare all’interno del dispositivo.

Invece, un altro modo per assicurarsi che sia tutto ok con la ventola è quello di controllare le impostazioni. Basta veramente un click poiché molti pc permettono di regolare la velocità attraverso il BIOS. Riducendo la velocità è possibile diminuire anche il rumore, Non abbassate eccessivamente perché questo potrebbe portare il pc a un surriscaldamento eccessivo.