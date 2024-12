Ventotene, in arrivo fondi dalla Regione Lazio per la gestione del turismo

Ventotene, un vero e proprio gioiello del Tirreno, si prepara ad un nuovo capitolo della sua storia turistica e culturale. La Giunta regionale del Lazio, guidata dal presidente Francesco Rocca, ha stanziato 120mila euro destinati al Comune di Ventotene. L’intento è garantire i servizi essenziali necessari a gestire l’aumento dei flussi turistici previsti grazie alla riqualificazione dell’ex carcere borbonico sull’isola di Santo Stefano, simbolo di memoria storica e di riscatto sociale.

Ventotene, verso la valorizzazione dell’ex carcere di Santo Stefano

La proposta, avanzata dall’assessore al Personale, alla Sicurezza Urbana, alla Polizia Locale, agli Enti Locali e all’Università, Luisa Regimenti, ha trovato l’approvazione unanime della giunta, sottolineando l’importanza di un approccio sistemico e coordinato.

Il recupero e la valorizzazione dell’ex carcere borbonico rappresentano un’opportunità storica per Ventotene e l’intero Lazio. La struttura, simbolo di detenzione e prigionia per intellettuali e antifascisti durante il Ventennio, si appresta a diventare un polo di attrazione turistica, culturale e istituzionale, con l’arrivo di scolaresche, studiosi, personalità pubbliche e turisti provenienti dall’Italia e dall’Europa.

Come ha spiegato l’assessora Luisa Regimenti, “Ventotene e il carcere borbonico sull’Isola di Santo Stefano rappresentano una risorsa preziosa dal punto di vista storico, culturale e turistico per la Regione Lazio”. Con il recupero del sito, l’affluenza giornaliera sull’isola è destinata a crescere, e con essa anche la necessità di gestire servizi di accoglienza, sicurezza e accessibilità.

Ventotene, il finanziamento nel dettaglio

Il finanziamento di 120mila euro verrà impiegato su più fronti, per garantire sia la gestione operativa che il miglioramento dell’accoglienza turistica. Nello specifico, le risorse saranno destinate a:

Gestione e manutenzione ordinaria della struttura polivalente “Sala Convegni Umberto Elia Terracini” : questa sala rappresenta un importante centro di aggregazione per eventi culturali, incontri istituzionali e convegni. La sua manutenzione garantirà uno spazio sempre accessibile, moderno e funzionale;

: questa sala rappresenta un importante centro di aggregazione per eventi culturali, incontri istituzionali e convegni. La sua manutenzione garantirà uno spazio sempre accessibile, moderno e funzionale; Manutenzione degli impianti sportivi : lo sport, come parte dell’offerta turistica, sarà valorizzato con strutture più curate e sicure, destinate ai visitatori e ai residenti;

: lo sport, come parte dell’offerta turistica, sarà valorizzato con strutture più curate e sicure, destinate ai visitatori e ai residenti; Formazione specifica del personale dell’amministrazione comunale : l’aumento dei flussi turistici richiede personale qualificato e in grado di gestire eventi culturali e istituzionali. L’aggiornamento del personale amministrativo garantirà una migliore accoglienza e la capacità di gestire un turismo in continua evoluzione;

: l’aumento dei flussi turistici richiede personale qualificato e in grado di gestire eventi culturali e istituzionali. L’aggiornamento del personale amministrativo garantirà una migliore accoglienza e la capacità di gestire un turismo in continua evoluzione; Accessibilità per persone con disabilità : un tema caldo del progetto. Saranno adottate misure per garantire percorsi accessibili, abbattere le barriere architettoniche e consentire a tutti di godere dei siti storici e culturali;

: un tema caldo del progetto. Saranno adottate misure per garantire percorsi accessibili, abbattere le barriere architettoniche e consentire a tutti di godere dei siti storici e culturali; Cura e decoro dei parchi e giardini attigui ai siti storici : la riqualificazione non riguarderà solo le strutture chiuse, ma anche le aree verdi circostanti. I visitatori potranno godere di un ambiente curato e accogliente, con spazi verdi decorosi e fruibili.

: la riqualificazione non riguarderà solo le strutture chiuse, ma anche le aree verdi circostanti. I visitatori potranno godere di un ambiente curato e accogliente, con spazi verdi decorosi e fruibili. Organizzazione di eventi culturali, scientifici e di valorizzazione delle tradizioni locali: Ventotene non sarà solo un luogo di visita turistica, ma anche una vetrina di cultura e tradizioni. I fondi sosterranno l’organizzazione di eventi in grado di coinvolgere non solo i visitatori, ma anche la comunità locale.

Obiettivo principale è l’accessibilità

L’aspetto dell’accessibilità ha un ruolo cardine nell’intero progetto. L’isola di Ventotene, storicamente poco accessibile per la conformazione territoriale e per le difficoltà logistiche, si prepara a fare un salto di qualità. L’obiettivo è abbattere le barriere architettoniche e garantire l’accesso a tutti, compresi i visitatori con disabilità motoria o con esigenze specifiche. Saranno previsti percorsi pedonali accessibili, rampe e servizi igienici dedicati. Questa attenzione all’accessibilità non è solo un obbligo normativo, ma una scelta etica e strategica. Un’isola accessibile attira più turisti, più visitatori e più opportunità economiche per il territorio.

A garantire la buona riuscita dell’intervento c’è stato un continuo dialogo tra la Regione Lazio e l’amministrazione comunale di Ventotene. La collaborazione con il sindaco Carmine Caputo è stata definita “proficua” dall’assessora Regimenti, che ha sottolineato come la Regione sia pronta a sostenere il Comune nell’affrontare questa sfida.

Il dialogo con gli enti locali è stato fondamentale per capire le esigenze specifiche dell’isola, i punti critici e le azioni prioritarie da mettere in campo. Il risultato è un intervento concreto e mirato, che avrà un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini e sull’esperienza dei turisti.